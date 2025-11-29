میدیای ئیسرائیل: سوپا بیر لە گۆڕینی ستراتیژ دەکاتەوە لە سووریا

پێش 20 خولەک

دەزگاکانی ڕاگەیاندنی ئیسرائیل وردەکاریی نوێیان دەربارەی مامەڵەکردن لەگەڵ "هەڕەشە ئەمنییەکان" لە سووریا ئاشکرا کرد و ئاماژە بەوە دەکەن، سوپای ئیسرائیل بەرەو ستراتیژییەکی نوێ هەنگاو دەنێت.

شەوی هەینی، لە ئەنجامی بۆردومان و هێرشی ئاسمانیی ئیسرائیل بۆ سەر شارۆچکەی "بەیت جین" لە دەوروبەری دیمەشق، لانیکەم 13کەس کوژران و 24 کەسی دیکەش بریندار بوون.

سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، شەوی هەینی بە پشت بەستن بە زانیارییە هەواڵگرییەکان، هێزەکانی "لیوای یەدەگی 55" (سەر بە فیرقەی 210)، ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ دەستگیرکردنی چەند داواکراوێک ئەنجامداوە، سەر بە "کۆمەڵی ئیسلامی بوون" و لەو ناوچەیە چالاکییان دژی ئیسرائیل هەبووە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی سوپا، لە کاتی ئۆپەراسیۆنەکەدا داواکراوەکان تەقەیان لە هێزەکانی ئیسرائیل کردووە و ئەوانیش وەڵامیان داونەتەوە، هاوکات هێزی ئاسمانیی ئیسرائیل پشتیوانیی هێزە زەمینییەکەی کردووە. سوپا جەختی کردووەتەوە "ئۆپەراسیۆنەکە کۆتایی هاتووە و داواکراوەکان دەستگیر کراون و بەشێکیشیان بێلایەن کراون (کوژراون یان بریندار بوون)".

سەبارەت بە زیانەکانی ئیسرائیل، سوپاکەیان ڕایگەیاندووە؛ لە ئەنجامی پێکدادانەکاندا دوو ئەفسەر و سەربازێکی یەدەگ بە سەختی بریندار بوون، سەربازێکی دیکە برینەکەی مامناوەندە و ئەفسەرێک و سەربازێکی دیکەش برینەکەیان سووکە، کە سەرجەمیان گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە. ڕادیۆی سوپای ئیسرائیلیش پشتڕاستی کردووەتەوە، کۆی گشتیی بریندارەکان شەش سەرباز بووە.

کەناڵی 13ـی ئیسرائیلی بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان بڵاویکردەوە، ئیسرائیل دوای ئەم پێکدادانە زەمینییە، بیر لەوە دەکاتەوە "ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی دەستگیرکردن کەم بکاتەوە و زیاتر پشت بە کوشتنی ئامانجدار لە ڕێگەی هێرشی ئاسمانییەوە ببەستێت"، تاوەکو مەترسی لەسەر هێزە زەمینییەکانی کەم بکاتەوە.

سەرچاوەکان هۆشدارییان داوە، "هەرچەندە ئۆپەراسیۆنی زەمینی و هەوڵدان بۆ دەستگیرکردنی داواکراوەکان لە ناو خاکی سووریادا درێژە بکێشێت، ئەگەری هێرشکردنە سەر سوپای ئیسرائیل و زیانلێکەوتنیان زیاتر دەبێت".

لەلایەکی دیکەوە، دەزگای پەخشی ئیسرائیلی (Kan 11) ئاشکرای کردووە کە "بەشێک لەو کەسانەی لە سووریا هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی ئیسرائیل، کار بۆ بەڕێوەبەرایەتیی هەواڵگریی گشتیی سووریا دەکەن". لە ڕاپۆرتەکەدا دەزگا ئەمنییەکانی حکوومەتی سووریا بەوە تۆمەتبار کراون کە بەشدارن لە ئۆپەراسیۆنەکان دژی ئامانجە ئیسرائیلییەکان.

کەناڵی 13 ئاماژەی بەوەش کردووە: "ئیسرائیل تاوتوێی وەڵامدانەوەی حکوومەتی سووریا دەکات، ئەگەر بۆی ساغ ببێتەوە کە ئەندامانی ئاسایشی گشتیی سووریا دەستیان لە پێکدادانەکانی ڕۆژی هەینیدا هەبووە".

ڕادیۆی سوپای ئیسرائیلیش بە پشتبەستن بە هەڵسەنگاندنی هەواڵگری بڵاویکردەوە، ئەو شانەیەی لە "بەیت جین" کراوەتە ئامانج، نزیکەی 15 کەس بوون و پەیوەندییان بە حەماس و "کۆمەڵی ئیسلامی"یەوە هەبووە و بەنیاز بوون هێرش بکەنە سەر ئیسرائیل.