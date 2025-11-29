پێش 3 کاتژمێر

د. عەبدولڕەحیم ئاڵکش، سەرۆکی زانکۆی شرنەخ، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شارۆچکەی جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ، بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" دەکات کە دوێنێ هەینی، 28ـی تشرینی دووەم، دەستیپێکردووە.

ماهیر یوکسەل، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، بڕیارە لە سیمپۆزیۆمەکەدا سەرۆک بارزانی گوتارێک پێشکەشی ئامادەبووان بکات. ئاماژەی بەوەش کرد، چەندان وێنەی گەورەی سەرۆک بارزانی لە چەند شوێنێکی جیاوازی شرنەخ هەڵواسراون و لەسەریان نووسراوە: بەخێربێن بۆ جزیری بۆتان.

سیمپۆزیۆمەکە لە هۆڵی کۆنفرانسەکانی هۆتێل "دەدەمانی جزیرێ" بەڕێوەدەچێت. سەرۆکی زانکۆی شرنەخ، ئاماژەی بەوەش دا، جگە لە سەرۆک بارزانی، چەندان مامۆستا و ئەکادیمیستی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ سیمپۆزیۆمەکە بانگهێشتکراون.

ڕوونیشی کردەوە، لە ئەکادیمیستەکانەوە تاوەکوو ڕۆشنبیران، لە هونەرمەندانەوە تاوەکو بەڕێوەبەرە خۆجێیەکان، پەرلەمانتاران و سیاسەتمەداران، چەندان کەسایەتی لە سیمپۆزیۆمەکەدا ئامادە دەبن و لە سیمپۆزیۆمەکەدا بە پانێل، گفتوگۆ و گوتارەکانیان باسی کەسایەتی و شاعیری ناوداری کورد، مەلای جزیری دەکەن کە لە مێژووی کورددا خاوەن پێگەیەکی گرنگە.

مەلای جزیری، ناوی تەواوی شێخ ئەحمەد کوڕی شێخ محەمەدە (1570-1640)، یەکێکە لە دیارترین شاعیرانی کلاسیکی کورد و دامەزرێنەری قوتابخانەی شیعریی کورمانجی ژوورووە. جزیری لە جزیرەی بۆتان لەدایکبووە و هەر لەوێش کۆچی دوایی کردووە. وەک زانایانی سەردەمی خۆی، جگە لە زانستە ئایینییەکان، لە فەلسەفە، ئەستێرەناسی، کیمیا و پزیشکیشدا شارەزایی هەبووە و زمانەکانی کوردی، عەرەبی، فارسی و تورکی بە باشی زانیوە.

مەلای جزیری بە "پیری عەشق" ناسراوە و شیعرەکانی زۆربەیان لەسەر بابەتی عیرفان و خۆشەویستیی خودایی و مرۆیین. دیوانەکەی کە بە شێوەزاری کورمانجی نووسراوە، زیاتر لە 120 شیعری لەخۆگرتووە کە زۆربەیان لەسەر شێوازی غەزەل و قەسیدەن. بەرهەمەکانی تەنها باسی دڵداری ناکەن، بەڵکو ئاوێنەی قووڵایی بیر و تێڕوانینی فەلسەفی و زانستیی سەردەمەکەی خۆیەتی و بابەتگەلێکی وەک مێژوو، فەلسەفە و زانستە سروشتییەکانی تێدا ڕەنگی داوەتەوە.