پێش دوو کاتژمێر

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی گەیشتە شارۆچکەی جەزیرەی بۆتانی سەر بە پارێزگای شرنەخ، بە مەبەستی بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" و بڕیارە گوتارێک پێشکەشی ئامادەبووان بکات.

ماهیر یوکسەل، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، چەندان وێنەی گەورەی سەرۆک بارزانی لە چەند شوێنێکی جیاوازی شرنەخ هەڵواسراون و لەسەریان نووسراوە: بەخێربێن بۆ جزیری بۆتان.

سیمپۆزیۆمەکە لە هۆڵی کۆنفرانسەکانی هۆتێل "دەدەمانی جزیرێ" بەڕێوەدەچێت. جگە لە سەرۆک بارزانی، چەندان مامۆستا و ئەکادیمیستی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ سیمپۆزیۆمەکە بانگهێشتکراون.

لە ئەکادیمیستەکانەوە تاوەکوو ڕۆشنبیران، لە هونەرمەندانەوە تاوەکو بەڕێوەبەرە خۆجێیەکان، پەرلەمانتاران و سیاسەتمەداران، چەندان کەسایەتی لە سیمپۆزیۆمەکەدا ئامادە دەبن و لە سیمپۆزیۆمەکەدا بە پانێل، گفتوگۆ و گوتارەکانیان باسی کەسایەتی و شاعیری ناوداری کورد، مەلای جزیری دەکەن کە لە مێژووی کورددا خاوەن پێگەیەکی گرنگە.

مەلای جزیری، ناوی تەواوی شێخ ئەحمەد کوڕی شێخ محەمەدە (1570-1640)، یەکێکە لە دیارترین شاعیرانی کلاسیکی کورد و دامەزرێنەری قوتابخانەی شیعریی کورمانجی ژوورووە. جزیری لە جزیرەی بۆتان لەدایکبووە و هەر لەوێش کۆچی دوایی کردووە. وەک زانایانی سەردەمی خۆی، جگە لە زانستە ئایینییەکان، لە فەلسەفە، ئەستێرەناسی، کیمیا و پزیشکیشدا شارەزایی هەبووە و زمانەکانی کوردی، عەرەبی، فارسی و تورکی بە باشی زانیوە.

مەلای جزیری بە "پیری عەشق" ناسراوە و شیعرەکانی زۆربەیان لەسەر بابەتی عیرفان و خۆشەویستیی خودایی و مرۆیین. دیوانەکەی کە بە شێوەزاری کورمانجی نووسراوە، زیاتر لە 120 شیعری لەخۆگرتووە کە زۆربەیان لەسەر شێوازی غەزەل و قەسیدەن. بەرهەمەکانی تەنها باسی دڵداری ناکەن، بەڵکو ئاوێنەی قووڵایی بیر و تێڕوانینی فەلسەفی و زانستیی سەردەمەکەی خۆیەتی و بابەتگەلێکی وەک مێژوو، فەلسەفە و زانستە سروشتییەکانی تێدا ڕەنگی داوەتەوە.