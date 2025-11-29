سەرۆک بارزانی: مەلای جەزیری ئەستێرەیەکی گەشە کە هەرگیز ئاوا نابێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شارۆچکەی جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ؛ بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" کرد و گوتارێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.

لە دەستپێکی گوتارەکەیدا، سەرۆک بارزانی سوپاسی گەرمی ئامادەبووان، ڕێکخەرانی سیمپۆزیۆمەکە، وەزیری ناوخۆی تورکیا، والی شرنەخ و دامودەزگاکانی حکوومەتی کرد بۆ پێشوازییە گەرمەکەیان و گوتی: "ڕۆژێکی زۆر خۆشە بۆ من کە ئەمڕۆ لە جزیرێ بەشداری دەکەم لە کۆنگرەی چوارەمی مەلای جزیری کە بۆ ئێمە قوتبێکی زۆر گەورەیە."

سەرۆک بارزانی لە بەشێکی گوتارەکەیدا تیشکی خستە سەر پێگە و گرنگیی مەلای جزیری و گوتی "مەلای جەزیری ئەستێرەیەکی گەشە کە هەرگیز ئاوا نابێت و سەرقافڵی عاشقانی ڕێگەی حەقە. شیعرەکانی جزیری هەرگیز کۆن نابن، هەموو کاتێک مرۆڤ وا هەست دەکات، ئێستا گوێ لە شیعرەکانی دەگرێت. چەند بە قووڵایی بچیتە نێو شیعرەکانی جزیزی، هێندە لێی نزیک دەبیتەوە."

سەرۆک بارزانی باسی لە کاریگەریی شیعری جزیری لەسەر تەریقەتی بارزان کرد و ئاماژەی بەوە دا: "لە تەککەی بارزان، لە حزووری مەولانا شێخ ئەحمەد بارزانی، هەمیشە شیعری جزیری دەخوێندرایەوە. بۆ من دەرکەوت کە چ نزییکییەکی ڕۆحی لەنێوانیاندا هەیە، چونکە ڕێگای حەق و حەقیقەت یەکە."

هەروەها سەرۆک بارزانی ئاماژەی بە توانای بەرزی مەلای جزیری کرد لە زمانە جیاوازەکاندا و ڕایگەیاند "بە گوێرەی ئەو لێکۆڵەرانەی بۆیان دەرخستووین، دیارە جزیری له‌ ساڵی 1570 له‌دایك بووه‌ و له‌ ساڵی 1640 کۆچی دوایی كردووه‌، واته‌ 70 ساڵ ژیاوه‌، به‌ڵام 70 ساڵی پڕ خێر و به‌ره‌كه‌ت، 70 ساڵی پڕ مه‌عریفه‌ت و زانین. له‌ شیعری جزیریدا دیاره‌ كه‌ زۆر شاره‌زا بووه‌ و زاڵ بووه‌ به‌سه‌ر زمانی كوردی، توركی، عه‌ره‌بی و فارسیدا. دیاره‌ زۆر گه‌ڕاوه‌ بۆ زانست و زانین له‌و جێگایانه‌ی كه‌ بۆمان دەرکەوتووە سەردانی کردووە، ئامێدی بووە."