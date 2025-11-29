سەرۆک بارزانی لەبارەی پرۆسەی ئاشتی سوپاسی ئەردۆغان و ئۆجەلان دەکات
سەرۆک بارزانی پشتیوانیی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا دووپات دەکاتەوە و سوپاسی ئەردۆغان و ئۆجەلانیش دەکات.
ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شارۆچکەی جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ؛ بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" کرد و گوتارێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.
پشتگیریی تەواو بۆ پرۆسەی ئاشتی
لە تەوەرێکی گوتارەکەیدا، سەرۆک بارزانی خۆشحاڵیی خۆی بە دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەربڕی و ڕایگەیاند: "ئێمە زۆر دڵخۆشین کە ئەم پرۆسەیە دەستیپێکردووە. ئەمجارە پرۆسەکە بە ڕێکوپێکی دەستیپێکردووە، چونکە میللهت و پهرلهمان و ههموو حزبهكان پشتیوانیی دهوڵهتن."
سەرۆک بارزانی گوتیشی "لێرهدا به پێویستی دهزانم سوپاسی سهرۆك كۆمار بهڕێز ئهردۆغان، پهرلهمانی توركیا و میللهتی توركیا بكهم كه دهرگای ئاشتییان كردهوه، كه باشترین دهرگا و باشترین بژاردهیه. ههروهها دهستخۆشی له بهڕێز ئۆجهلان دهكهم كه ئهویش ههنگاوی ئهرێنی هاویشتووه."
لە کۆتاییدا، سەرۆک بارزانی جەختی لە پشتیوانیی بێ سنووری هەرێمی کوردستان بۆ پرۆسەی ئاشتی کردەوە و گوتی: "لێرەدا دەمەوێت بڵێم، ئێمەش بە هەموو هێزی خۆمانەوە پشتیوانیی ئەم پرۆسەی ئاشتییەین و هەرچیمان لەدەست بێت، ئامادەین. ئینشائەڵا پرۆسەکە دەگاتە ئەنجامێکی زۆر باش و خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک دەبێت."
