پەیامێك لە هانزی فلیكەوە لەبارەی یارییەكەی ئەمشەو

فلیك ئەمڕۆ چەند گۆڕانكارییەك لە پێكهاتەكەی دەكات

پێش کاتژمێرێک

بارسێلۆنا بۆ له‌بیركردنی شكسته‌كه‌ی چامپیۆنزلیگ به‌رامبه‌ر چێڵسی ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ لالیگا و بەبێ رۆناڵد ئاراوخۆ رووبەڕووی دیپۆرتیڤۆ ئالاڤێس دەبێتەوە، بەڵام هانزی فلیك ئەستێرەیەكی بۆ گەڕاوەتەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، 29 نۆڤێمبەری 2025، بارسێلۆنا كاتژمێر 18:15 خولەك به‌كاتی هه‌ولێر له‌ گه‌ڕی چوارده‌ی لالیگا میوانداریی دیپۆرتیڤۆ ئالاڤێس ده‌كات و پێدریش له‌ پێكان گه‌ڕاوه‌ته‌وه‌، به‌ڵام ئاراوخۆ یاریی ناكات، پێش یارییه‌كه‌ش هانزی فلیكی راهێنه‌ری بارسێلۆنا رایگه‌یاند پێویسته‌ دۆڕانه‌كه‌ی چێڵسی له‌بیر بكه‌ین و بیر له‌م یارییه‌ بكه‌ینه‌وه‌.

بارسێلۆنا به‌ كۆكردنه‌وه‌ی 31 خاڵ خانه‌ی دووه‌می لالیگای گرتووه‌ و ته‌نیا یه‌ك خاڵ له‌ ریال مه‌دریدی پێشه‌نگ دووره‌ ئالاڤێسیش 15 خاڵی هه‌یه‌ و له‌ خانه‌ی چوارده‌م دێت

له‌م یارییه‌ پێدری ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ به‌ڵام ئاراوخۆ كه‌ له‌ یارییه‌كه‌ی چێڵسی كارتی سوری وه‌رگرت به‌هۆی ئازاری گه‌ده‌وه‌ پشووی پێدراوه‌ و پێشبینی دەكرێت كۆبارسی لە شوێنی ئاراوخۆ لە دڵی بەرگری یاری بكات، لە لایەكی دیكەیشەوە لە دانی ئۆڵمۆ لە شوێنی فێرمین لۆپێز وەكو یاریساز و ناوەراستكار یاری دەكات.

لێدوانەكانی فلیك لەبارەی یارییەكەی ئەمڕۆ:

هه‌موومان دوای دۆڕانه‌كه‌ی چێڵسی زۆر بێهیوا بووین، چونكه‌ پێمان وابوو ده‌توانین سه‌ركه‌وتن به‌ده‌ست بهێنین، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ش ده‌بێت هیوا له‌ده‌ست نه‌ده‌ین و بیر له‌ یاریی داهاتوو بكه‌ینه‌وه‌، هه‌میشه‌ داوای گۆڵ له‌ یاریزانه‌كانم ده‌كه‌م، ئالاڤێس له‌ به‌رگریكردن زۆر تووندن و به‌ زەحمەت گۆڵیان لێده‌كرێت، پێموایه‌ ئێمه‌ ده‌توانین گۆڵ تۆمار بكه‌ین و ئامانجمان به‌ده‌ستهێنانی سێ خاڵی یارییه‌كه‌یه‌، زۆر ئاسانه‌ بڵێن بارسێلۆنا خراپ بوو چونكه‌ سێ گۆڵی لێكرا، به‌ڵام زۆرێكیان نازانن بۆچی به‌ به‌رگری به‌رز یاریی ده‌كه‌ین، له‌م حاڵه‌ته‌ من پێویستم به‌ هێرشبه‌ر و ناوه‌ڕاستكاره‌كانیشه‌، ده‌بێت ئه‌وان سه‌ره‌تا فشار بكه‌ن، ناكرێت ته‌نیا لۆمه‌ی به‌رگریكاره‌كان بكه‌ین، ئه‌گه‌ر له‌ پێشه‌وه‌ باش نه‌بووین تووشی كێشه‌ی گه‌وره‌ ده‌بینه‌وه‌، زۆر شتی باشم له‌ یارییه‌كه‌ی چێڵسی بینی، به‌ڵام ده‌بێت هێڵی هێرشبردنمان رێكبخه‌ینه‌وه‌، رافینا له‌نێو یاریزانه‌كانی بارسێلۆنا، زۆرترین ته‌ركیزی هه‌یه‌، به‌راستی بیرم ده‌كرد، یارییكردنی زۆر له‌گه‌ڵ فه‌لسه‌فه‌ی من و یانه‌كه‌ ده‌گونجێت، به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ی زۆر دڵخۆشم.

ئامارە ترسناكەكەی بارسێلۆنا

پێش ئه‌وه‌ی له‌ چامپیۆنزلیگ به‌ چێڵسی بدۆڕێت، بارسێلۆنا له‌ چوار یاریی سێ سه‌ركه‌وتنی به‌ده‌ستهێنابوو، له‌ دواین شه‌ش یاریی بارسێلۆنا سێ یاریزانی لێ ده‌ركراوه‌ و له‌ دوو یارییش دۆڕاوه‌، له‌ دواین چوار یاریی لالیگا ئالاڤێس سێ یاریی دۆڕاوه‌ و سه‌رجه‌م دۆڕانه‌كانیشی به‌ گۆڵێكی بێبه‌رامبه‌ر بووه‌.