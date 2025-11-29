مووچەی مانگی 9 تەمویل کرا

پێش کاتژمێرێک

مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان گەیشتی لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتی دارایی و ئابووری ڕایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆران.

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، "هیچ پاساوێک نییە بۆ دواخستنی مووچە، نەدەبوایە ئەوەندە دواش بکەوێت، هەموو هەوڵیشمان بۆ ئەوەیە کە هیچ مووچەی ئەمساڵ نەفەوتێت و فشاری تەواویش دەکەین لەسەر حکوومەتی فیدراڵی کە هەموو مووچەکان بنێرن."

ڕۆژی سێشەممەش، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، لیستی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران، لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستانەوە ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.