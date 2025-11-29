لیستی مووچەی مانگی 9 بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاوکردەوە.

بە گوێرەی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە، سبەی یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە دابەشکردنی مووچەکە دەکرێت و ڕۆژی سێشەممە، 2ـی تشرینی دووەم، کۆتایی بە دابەشکردنەکە دێت.

وەزارەتی دارایی و ئابووری ئاماژەی بەوەش کردووە "بەهۆی ئەوەی وەرگرتنی پارە بە شێوەی کاش لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق دەکەوێتە سبەی، لە کاتی دوامی فەرمی و دواتر گواستنەوەی پارەکە بۆ سەرجەم بانکەکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، داوا لە سەرجەم مووچەخۆران دەکەین لە دوای کاتژمێر 01:00ـی نیوەرۆ سەردانی بانکەکان بکەن بەمەبەستی وەرگرتنی مووچەکانیان بە پێی خشتەی ڕاگەیەنراو."

ئەمە لە کاتێکدایە، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆران.