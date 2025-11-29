ئەمڕیكای پێدانی ڤیزا بە هاوڵاتیانی 12 وڵات قەدەغە دەكات

بە فەرمی یەكێك لە هەڵبژاردەكان هەڕەشەی بایكۆتی مۆندیال دەكات

پێش کاتژمێرێک

ئەمریکا بڕیاریداوە پێدانی ڤیزا بە هاوڵاتیانی 12 وڵات قەدەغە بکات، ئەگەر بەشداری مۆندیالی 2026 بکەن و لە نێوان ئەو دوازدە وڵاتەش، تەنها دوو وڵات بەشداری مۆندیالیان کردووە، ئەوانیش بریتین لە ئێران و هایتی.

یەکێک لەو 12 وڵاتەش کە ئەمریکا بڕیاریداوە ڤێزا بە هەموو ئەو ئەندامەکانی نەدات ئێرانە، ئەو دوو وڵاتە نزیکەی 40 ساڵەی کێشەیان لەگەڵ یەکتری هەیە و گووتەبێژی فێدراسیۆنی ئەو وڵاتە هەڕەشەی بایکۆتکردنی رێوڕەسمی تیروپشکی مۆندیال دەکات، ئەگەر ڤیزا بە سەرجەم ئەندامانی فێدراسیۆنی تۆپی پێی وڵاتەکەیان نەدرێت.

ئاژانسی هەواڵی ئیرنای سەر بە حکومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاویکردەوە، دوای ئەوەی حکومەتی ئەمریکا بڕیاریدا، ڤیزای وڵاتەکەی بە هەموو شاندی فێدراسیۆنی وڵاتەکەیان نەدات، بە مەبەستی بەشداری کردن لە رێوڕەسمی تیروپشکی مۆندیال، ئەوانیش بڕیاریانداوە بایکۆتی تیروپشک بکەن.

دوای ئەو بڕیارەی فێدراسیۆنی تۆپی پێ ئێران، چاوەڕێ دەکرا حکومەتی ئەمریکا لەژێر ئەو فشارە بڕیارەکەی هەڵوەشێنێتەوە و ڤیزا بە سەرجەم ئەندامی فێدراسیۆنی تۆپی پێ ئێران بدات، بەڵام هیچ هەڵوێستێکیان بەرامبەر بڕیارەکەی ئێرانیەکان نەبووە و کۆشكی سپی سوورە لەسەر بڕیارەکەی.

ئەمیر مەهدی عەلەوی گووتەبێژی فێذراسیۆنی تۆپی پێ ئێران، لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ماڵپەری ئیرنای وڵاتەکەی گووتی، پەیوەندیان بە فیفا کردووە و داوایان لێکردووە ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن و چاوەڕێ وەڵامەکەن.

حکومەتی ئەمریکا مانگی شەشی ئەمساڵ بە فەرمی رایگەیاند 12 وڵات هەن ئەگەر سەرکەون بۆ مۆندیال، ڤیزا تەنها بە یاریزانان و راهێنەرەکانیان دەدرێت و خەڵکی ئەم وڵاتانە ناتوانن گەشتی ئەمریکا بکەن، ئەویش بە مەبەستی سەقامگیری ئاسایش لە کاتی بەڕێوەچوونی مۆندیال.

دوای فشارێکی نێودەوڵەتی و داواکاری فیفا، ئەمریکا بڕیاریداوە ڤیزا پێشکەش بە بەشێک لە هاندەران و خانەوادەی یاریزانان و راهێنەری هەردوو هەڵبژاردەی ئێران و هایتی بدات، بەڵام ئەو دوو هەڵبژاردەیە داوایان کردووە پێدانی ڤیزا سنوردار نەکرێت.