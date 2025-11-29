جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا: مەلای جزیری هەمووانی لە شرنەخ کۆکردەوە
ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، لە میانەی چوارەمین سمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلای جزیری، مونیر قەرەئۆغلو، جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا وتارێکی پێشکەش کرد.
قەرەئۆغلو لە وتارەکەیدا ڕایگەیاند: "مەلای جەزیری کە بە درێژایی مێژوو ڕووناکی بەخشیوەتە ژیانمان، ئەمڕۆ هەموومانی لەم سمپۆزیۆمەدا کۆکردووەتەوە و بووەتە هۆی ئەوەی جەنابی سەرۆک بارزانیش لێرە ئامادە بێت."
جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا گوتیشی: "شانازی دەکەین، ئەمڕۆ لەم کۆڕبەندی زانست و مەعریفەیەدا لەگەڵ ئێوەین. لەم سمپۆزیۆمەدا کە میوانان لە شوێنە جیاوازەکانەوە بەشدارییان تێدا کردووە، گفتوگۆ لەسەر پەیامی ئاشتی و حیکمەتی مەلای جزیری دەکەین."
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە مێژووی ناوچەکە کرد و گوتی: "ئەمڕۆ باس لە خەزێنەیەکی مێژوویی دەکەین؛ ئێمە لە شوێنێکداین کە یادەوەریی حەزرەتی نوح (د.خ) دەهێنێتەوە یاد، ئەو پێغەمبەرەی کە لەگەڵ گەلەکەیدا لەسەر چیای جودی لەنگەری گرت و لەوێوە جارێکی تر ژیان و مرۆڤایەتی دەستی پێکردەوە."
ڕایگەیاند: "ئەم خاکە تەنیا بە چیا و ڕووبارەکانییەوە نەناسراوە، بەڵکو بەهۆی زانایانییەوە شوێنێکی ناوازەیە. لە دیاربەکر و ماردین و ناوچەکانی دیکەوە چرای زانست و عیرفانیان داگیرساندووە، کە بێگومان مەلای جزیری یەکێکە لە ئەڵقە هەرە بەهێزەکانی ئەو زنجیرەیە."
ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە شارۆچکەی جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ؛ بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" کرد و گوتارێکی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.