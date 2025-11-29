سەرۆک شارەوانی شرنەخ بۆ سەرۆک بارزانی: ئامادەبوونت سیمبوڵی برایەتییە

پێش 27 خولەک

لە میانەی بەڕێوەچوونی چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلای جزیری بۆتان، ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، مەهمەت یەرکا، سەرۆکی شارەوانی شرنەخ، جەختی لەسەر گرنگیی پێکەوەژیان و برایەتیی نێوان کورد و تورک کردەوە و ئاماژەی بەوەدا کە سەردانەکەی سەرۆک بارزانی هەنگاوێکی کردەییە بۆ بەهێزکردنی ئەو برایەتییە.

مەهمەت یەرکا لە سەرەتای گوتارەکەیدا بەخێرهاتنی سەرۆک بارزانی و شاندی یاوەری کرد و پیرۆزبایی سەرکەوتنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانی لێکردن و ڕایگەیاند: "سەرکەوتنی هەڵبژاردنەکانی 11ـی 11ـی پەرلەمانی عێراق سەرکەوتنێکی تازە بوو، ئێمە پێی دڵخۆشین و پیرۆزبایتان لێ دەکەین."

سەرۆکی شارەوانی شرنەخ ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی لە سیمپۆزیۆمەکەدا بەرز نرخاند و گوتی: "سەرۆک بارزانی، ئامادەبوونی جەنابت تەنیا بەشداریکردنێکی پرۆتۆکۆڵی و تەشریفاتی نییە، بەڵکو هاتنە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانمان و ئەمە سیمبوڵی برایەتییە." ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد کە لە سەردانێکی پێشوویاندا بۆ لای سەرۆک بارزانی، هەستیان بە خۆشەویستیی زۆری ناوبراو بۆ مەلای جزیری وەک میراتێکی هاوبەش کردووە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، یەرکا باسی لە مێژووی هاوبەشی ناوچەکە وەک لانکەی شارستانیەت و شوێنی پێغەمبەران کرد و گوتی: "هەزاران ساڵە کورد و تورک لەم خاکەدا، لە پاڵ چیای جودی پێکەوە دەژین. ئێمە تەنیا وەک یادگاریی ڕابردوو باسی ئەم برایەتییە ناکەین، بەڵکو وەک هێز و نەخشەڕێگایەک بۆ داهاتوو دەمانەوێت پەرەی پێ بدەین."

سەبارەت بە دۆخی سیاسیی و هەوڵەکانی ئاشتی، سەرۆکی شارەوانی شرنەخ ئاماژەی بە پەیامەکانی ئەردۆغان کرد و ڕایەگەیاند، "قسەکانی سەرۆک کۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان نەخشەڕێگایەکە بۆ ئێمە؛ ئەم خاکە هی برایەتی و پێکەوەبوونە." هەروەها داوای لە سەرۆک بارزانی کرد کە پاڵپشت بێت بۆ یەکڕیزی و پتەوکردنی برایەتی نێوان کورد و تورک، بەو پێیەی دەزانن کە ئەو چەندە لەسەر ئەم بابەتە هەستیارە.

سەرۆکی شارەوانی شرنەخ مەهمەت یەرکا هیواخواز بوو کە ئەم سیمپۆزیۆمە ببێتە مایەی خێر و بەرەکەت و دەستپێکێک بێت بۆ چەسپاندنی ئاشتی و ئارامی لە تورکیا و ناوچەکەدا.