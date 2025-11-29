پارێزگاری شرنەخ: لە کۆرمۆر هێرش کرایە سەر خۆشگوزەرانی، یەکڕیزی و برایەتیی گەلان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، لە چوارچێوەی چوارەمین سمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلاى جزیریدا، بیڕۆڵ ئەکیجی، پارێزگاری شرنەخ، گوتارێکی پێشکەش کرد و تێیدا بەخێرهاتنی سەرۆک بارزانی و میوانانی کرد و جەختی لەسەر گرنگی پاراستنی بەها ئەخلاقی و کۆمەڵایەتییەکان کردەوە.

لە گوتارەکەیدا، ئەکیجی سوپاسی سەرۆک بارزانی کرد بۆ بەشداریکردنی لە سمپۆزیۆمەکەدا و گوتی: "بە ناوی خۆم و خەڵکی شارەکەمانەوە، سوپاستان دەکەم بۆ قبوڵکردنی بانگهێشتنامەکەمان." هەروەها ئاماژەی بەوەدا، ئەم سمپۆزیۆمە دەرفەتێکە بۆ تاوتوێکردنی بۆچوون و ئەخلاقی بەرزی شاعیری ناوداری کورد، مەلای جزیری.

پارێزگاری شرنەخ نیگەرانی خۆی دەربڕی لەبارەی ئەو "گۆڕانکارییە خێرایەی" کە ڕووی لە کۆمەڵگاکان کردووە و کاریگەری کردووەتە سەر ڕەوشتی گەنجان و بەها خێزانییەکان. لەم بارەیەوە وگتی: "ئەرکی سەرشانمانە کە ڕەوشتی گەنجەکانمان بپارێزین، خێزانەکانمان بەهێز بکەین و مرۆڤەکانمان لەسەر ڕەوشتێکی بەرز پەروەردە بکەین."

ئەکیجی جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە کورد و تورک و عەرەب بۆ هەزاران ساڵە پێکەوە دەژین و پێویستە ئەم برایەتییە بەهێزتر بکرێت. هەروەها ئاماژەی بەوەدا، ئەو هێرشەی چەند ڕۆژێک لەمەوبەر کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، هێرشێکە بۆ سەر "خۆشگوزەرانی، یەکڕیزی و برایەتی" گەلانی ناوچەکە و بە توندی شەرمەزاری کرد.

لە کۆتاییدا، پارێزگاری شرنەخ هیوای خواست کە سمپۆزیۆمەکە ببێتە مایەی خێر و بەرەکەت و زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لە ناوچەکەدا.