خەرجی و وردەکاریی حەجی ساڵی 2026 ڕاگەیەنرا

پێش 8 خولەک

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەوە، پلانی خۆی بۆ وەرزی حەجی ساڵی 2026 ئاشکرا کرد. لەم چوارچێوەیەدا، وردەکاریی تێچووی گشتی و شێوازی دابەشکردنی خەرجییەکان بۆ ئەو هاوڵاتییانەی بەنیازن ئەم فەریزەیە بەجێبگەیەنن، بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

تێچووی گشتی و ئاماری حاجییان

- بۆ پرۆسەی حەجی ئەمساڵ، تێچووی گشتی بۆ هەر حاجییەک بە بڕی 7,100,000 (حەوت ملیۆن و سەد هەزار) دیناری عێراقی دیاری کراوە.

- بڕیارە 4,685 هاووڵاتی لە هەرێمی کوردستانەوە گەشتی حەج بکەن، کە گەشتەکەیان بە دوو شێوازی جیاواز ئەنجام دەدرێت:

* گەشتی ئاسمانی: 3,775 حاجی لە ڕێگەی فڕۆکەوە گەشت دەکەن.

* گەشتی وشکانی: 910 حاجی لە ڕێگەی وشکانی و بە پاس گەشت دەکەن.

- هەروەها، تیمێکی کارگێڕی و پزیشکیی 215 کەسی، یاوەریی کاروانی حاجییان دەکەن بۆ دڵنیابوون لە پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری.

تێچووی گەشتی حەج بەپێی ئەو پاکێجەی حاجییەکە هەڵیدەبژێرێت، جیاواز دەبێت:

- تێچووی پاکێجی ئاسمانی: هەر حاجییەک بڕی 4,629,200 دینار دەدات.

- تێچووی پاکێجی وشکانی: هەر حاجییەک بڕی 3,730,800 دینار دەدات.

حکوومەتی ناوەندیی عێراق ڕێژەی 11.5% لە کۆی پارەی وەرگیراو لە حاجییانی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت، لە کاتێکدا ئەم ڕێژەیە بۆ حاجییانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق 28.5% دەبێت.

ئەو بڕە پارەیەی لە هەر حاجییەک وەردەگیرێت، بەم شێوەیەی خوارەوە بۆ خزمەتگوزارییەکانیان خەرج دەکرێتەوە:

1. خەرجییەکان لە شاری مەککە (بۆ ماوەی 25 ڕۆژ)

- مانەوە و خواردن: بۆ دابینکردنی شوێنی مانەوە لە هۆتێل و سێ ژەم خواردنی ڕۆژانە، بڕی 3,235,600 دینار تەرخان دەکرێت.

- خزمەتگوزاریی پزیشکی: بڕی 99,400 دینار بۆ دابینکردنی دەرمان و چارەسەرییە سەرەتاییەکان خەرج دەکرێت.

- گواستنەوەی ناوخۆیی: بۆ گواستنەوەی حاجییان لەنێوان مەککە و شوێنە پیرۆزەکان (مینا و عەرەفە)، بڕی 2,673,700 دینار بەکاردەهێنرێت.

- پشکی حکوومەت: لە کۆی گشتیی خەرجییەکان، حکومەتی هەرێم بڕی 573,700 دینار بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری حەج وەردەگرێت.

2. خەرجییەکان لە شاری مەدینە و خەرجییە گشتییەکانی تر (بۆ ماوەی 4 ڕۆژ)

- مانەوە و خواردن لە مەدینە: بڕی 855,000 دینار بۆ هۆتێل و خواردن لە شاری مەدینە تەرخان دەکرێت.

- خزمەتگوزاریی کۆمپانیا سعوودییەکان: بڕی 1,661,000 دینار دەدرێت بەو کۆمپانیایانەی لە سعوودییە کاروباری طواف و خزمەتگوزارییەکانی دیکە ڕێکدەخەن.

- گواستنەوە و تەکسی: بڕی 1,378,500 دینار بۆ گواستنەوەی ناوشار، گەشتی نێوان شارەکان و تەکسی فڕۆکەخانە خەرج دەکرێت.

- تێچووە ئایینی و کارگێڕییەکان: بڕی 453,200 دینار بۆ کاروباری سەربڕینی ئاژەڵ (فدیە) و خەرجیی تیمە کارگێڕی و ئایینییەکان تەرخان دەکرێت.