هاووڵاتییان و کاسبکاران: نەیارانمان دەیانەوێت خۆشگوزەرانییەکەمان لێ تێکبدەن

پێش 49 خولەک

پرۆژەی ڕووناکی بە یەکێک لە گرنگترین پرۆژەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت، کە لە ڕێگەیەوە توانراوە کارەبای 24 کاتژمێری بۆ بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت.

جگە لە کارەبا، لە ڕووی ژینگەییەوە بە کەمکردنەوەی بەکارهێنانی مۆلیدە ئەهلییەکان کاریگەریی گەورەی هەبووە لەسەر پاکبوونەوەی کەش و هەوای شار و شارۆچکەکان. هەروەها، خەمی نەبوون و پچڕانی کارەبای لە دڵی هاووڵاتییان و کاسبکاراندا ڕەواندووەتەوە و شتێکیان بە ناوی "بڕانی کارەبا" لە خەیاڵدا نەماوە؛ بەڵام بەهۆی هێرشەکەی چەند ڕۆژی ڕابردووی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، کە بووە هۆکاری کەمبوونەوەی کارەبا، بەشێک لە هاووڵاتییان و کاسبکاران بە ناچاری پەنایان بۆ هەڵکردنی مۆلیدەکانیان بردووە، وەک پاڵپشتییەک بۆ دابینکردنی کارەبا.

کەمبوونەوەی کارەبا، جموجۆڵی بازاڕی سست و لاواز کردووە. دوکاندار و هاووڵاتییان چاوەڕێی ئەوەن کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا زیاد ببێتەوە. بۆیە بە نیگەرانی و تووڕەییەوە بەرامبەر ئەو هێرشە مووشەکییەی کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بۆ کوردستان24 لێدوانیان داوە. کاسبکارێک دەڵێت: "کارەبا بڕبڕەی پشتی بازاڕە، چونکە بەشێکی زۆری کارەکانمان پەیوەستە بە کارەباوە، ئەمە جگە لە دابینکردنی ڕووناکی بۆ دوکان و فرۆشگاکان."

دوکاندارێکی دیکە دەڵێت: "ماوەی ئەو چەند ڕۆژەی کارەبا کەمبووەتەوە بازاڕمان لاواز بووە، بۆیە هیوادارین حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەزووترین کات کێشەی کارەبامان بۆ چارەسەر بکات و بیکاتەوە بە 24 کاتژمێری."

لە پڕۆژەی ڕووناکیدا هاووڵاتییان ڕاهاتبوون لەسەر کارەبایەک کە پچڕانی تێدا نەبووە، ئێستا کە کارەبا کەم بووەتەوە دڵتەنگ و تووڕەن. بۆیە دەڵێن: "کارەبای 24 کاتژمێری بەرهەمێکی زۆر باشی کابینەی نۆیەم بوو، جێگەی دڵخۆشی و ئاسوودەییمان بوو، بەڵام دوژمنانی هەرێمی کوردستان چاویان بە سەرکەوتن و پێشکەوتنی کورد و کوردستان هەڵنایەت و دەیانەوێت ئەو خۆشگوزەرانییەمان لێ تێکبدەن."

بەهۆی هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بڕی بەرهەمهێنانی کارەبا لە 4500 مێگاوات کەم بووەوە بۆ 1500 مێگاوات، ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەریی هەیە لەسەر پێدانی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتمانی و هاووڵاتییانیش چاوەڕوانی باشتر بوونەوەی بارودۆخەکەن.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم، هێرش کرایە سەر كێڵگەی گازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە. هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری کارەبا و وەزیری سامانە سروشتییەکان (بە وەکالەت) لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، ئاستی بەرهەمهێنانی ئێستای کارەبا لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە نزیکەی 2000 مێگاوات و پێشبینی دەکەن، تا کاتژمێر 04:00 بۆ 05:00ـی ئێوارە، ئاستەکە بۆ نزیکەی 4000-4500 مێگاوات بەرزببێتەوە و کارەبا بگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێش هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر.

کەمال محەممەد ساڵح گوتی: "پێش هێرشەکە، ئاستی بەرهەمهێنانی گاز لە كێڵگەی کۆرمۆر، 530 ملیۆن مەتر سێجا بوو، تا ئێستا گەیشتووەتە 404 ملیۆن پێ سێجا، واتە 76%، چاوەڕێ دەکەین تا چەند کاتژمێرێکی دیکە دۆخەکە ئاسایی ببێتەوە."