سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: پرۆسەی هەناردەی گاز بۆ وێستگەکانی کارەبا دەست پێدەکاتەوە
سەرچاوەیەک تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: جارێکی دیکە گازی کێڵگەی کۆرمۆر دەگەڕێتەوە بۆ نێو بۆرییەکانی گواستنەوەی گاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا.
شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: ئێستا هەنگاو بە هەنگاو جارێکی دیکە، گازی کێڵگەی کۆرمۆر دەگەرێتەوە بۆ نێو بۆرییەکانی گواستنەوەی گاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا.
ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە دا، پرۆسەکە پێویستی بە چەند کاتژمێریک هەیە تا بگات بە قۆناغی پاڵەپەستۆ و دواتر بە هەنگاوی زانستی و بە چەند کاتژمێرێک لە دوای نزیکەی 10 کاتژمێری دیکە ئامادەی وێستگەکانی کارەبا دەبێت.
باسی لەوەش کرد، قۆناغی دووبارە گەڕاندنەوەی مێگاواتەکانی کارەبا و بەکارخستنەوەی وێستگەکانیش بۆ نێو تۆری نیشتیمانیی دەست پێدەکاتەوە و ئەم قۆناغەش لە 4 تا 10 کاتژمیری پێویست دەبێت.
ئەو سەرچاوەیە ڕوونی کردەوە، تیمەکانی وەزارەتی کارەبا هەنگاو بە هەنگاو ئاساییبوونەوەی دۆخی پێدانی کارەبا ئاسایی دەکەنەوە بۆ شێوەی پێش ڕووداوی بۆردومانەکە.