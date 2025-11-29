ئێران.. بەنداوی کەرخ وشکی کرد و بەرهەمهێنانی کارەبا لەو وێستەگەیە وەستاوە
ئەمڕۆ شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێران(ئیرنا) بڵاوی کردەوە، بەرهەمهێنانی کارەبا لە بەنداوی کەرخ، یەکێک لە گەورەترین بەنداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دوای دابەزینی ئاستی ئاو بۆ نزمترین ئاست بە تەواوی وەستاوە.
ئاماژەی بەوەش کردووە، بۆ قەربووکردنەوەی کەمی وزەی کارەبا لەو وێستگەیە، حکوومەت بیر لە بەکارهێنانی گاز دەکاتەوە وەکو جێگرەوەیەک بۆ بەکارخستنی وێستگەکە، بۆ ئەوەی بڕی بەرهەمهێنانی کارەبا زیاد بکات.
ئاژانسەکە ڕایگەیاندووە: بەنداوی کەرخ لە خوزستان، یەکێکە لە گەورەترین بەنداوەکان لە جیهاندا، وێستگەیەکی سەرەکی بەرهەمهێنانی کارەبایە بە وزەی ئاو لە ئێران، بەڵام دوای ئەوەی کۆگای ئاوەکەی لە یەک ملیار مەتر سێجا بۆ نزیکەی 180 ملیۆن مەتر سێجا کەمبووەتەوە، خزمەتگوزارییەکانی بە تەواوی وەستاوە.
ئەمە لە کاتێکدایە هەناردەی گازی ئێران بە شێوەیەکی کاتی بۆ عێراق ڕاگیراوە، دەسەڵاتدارانی ئێران ئاماژەیان بەوە کردووە، بە هۆی کاری چاککردنەوەوە تاوەکو ماوەیەک ناتوانن گازی سروشتی هەناردەی عێراق بکەن، ئەمەش بە شێوەیەکی بەرچاو کاریگەریی لەسەر بڕی بەرهەمهێنانی کارەبا لە عێراق دروست کردووە، چونکە حکوومەتی عێراق بۆ دەستکەوتنی وزەی کارەبا لە بەشێکی وێستگەکانی پشت بە هاوردەی گازی سروشتی ئێران دەبەستێت.