هاتوچۆی هەولێر بڕیارێکی نوێی لەبارەی ڕێکخستنەوەی گرێبەستی ئەلیکترۆنی دەرکرد

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر ڕوونکردنەوەیەکی سەبارەت بە ڕێکخستنەوەی گرێبەستی ئەلیکترۆنیی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبێل بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، بە مەبەستی ڕێگری لە قۆستنەوە و کەمکردنەوەی هەڵەکان، کاتی کاراکردنی گرێبەستەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتییەکە لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئەنجامدانی گرێبەستی ئەلیکترۆنی بڕیارێکی گرنگی وەزارەتی ناوخۆ بوو بۆ زامنکردنی مافی یاسایی کڕیار و فرۆشیار، کە جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە بە کەس و لایەنی شارەزا و تایبەتمەند سپێردراوە.

هاتوچۆی هەولێر ڕوونیکردەوە، "هەندێک کەس ئەم هەنگاوەیان بۆ بەرژەوەندیی ماددیی خۆیان قۆستووەتەوە و لەناو کابینە، یان ناو ئۆتۆمبێل و سەر شەقامەکان بەشێوەیەکی ناشارستانی و بە چاوساغی و دەڵاڵەکان گرێبەستیان بۆ هاووڵاتییان کردووە."

لە بەشێکی دیکەی ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە، بەهۆی ئەوەی کەسانی نەشارەزا سەرپەرشتی پڕکردنەوەی گرێبەستەکانیان کردووە، هەڵەی زۆر لە کاتی تۆمارکردندا ڕووی داوە و بەو هۆیەوە هاووڵاتییان تووشی گرفت و زیانی ماددی و بەفیڕۆدانی کات بوونەتەوە، بەمەش ناچاربوون گرێبەستەکە هەڵبوەشێننەوە و دووبارە ئەنجامی بدەنەوە.

ڕاشیگەیاند، بۆ ڕێگریگرتن لەم گرفتانە، هاتوچۆی هەولێر بڕیاری داوە بە دووبارە ڕێکخستنەوەی پڕۆسەکە، بە شێوەیەک کە لەمەودوا گرێبەستی ئەلیکترۆنی لە دوای کاتژمێر 2:00ـی پاشنیوەڕۆوە کارا دەکرێت.

لە کۆتاییدا هاتوچۆی هەولێر داوا لە هاووڵاتییان دەکات بۆ دووربوون لە هەر کێشەیەک، گرێبەستی ئەلیکترۆنی تەنیا لە شوێنە تایبەتمەندەکان و لای کەسانی شارەزا و ڕێگەپێدراو ئەنجام بدەن.