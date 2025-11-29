وەزارەتی خوێندنی باڵا، شایستەی دارایی بۆ دەرچووانی بەرنامەی تواناسازیی خەرج دەکات

پێش 54 خولەک

پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی خوێندنی باڵا، نزیکەی نیو ملیۆن دۆلار شایستەی دارایی بۆ دەرچووانی بەرنامەی تواناسازیی خەرج دەکات.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیران، وەزارەتی خوێندنی باڵا، بڕی 442 هەزار و 514 دۆلاری ئەمەریکی بۆ 42 دەرچووی بەرنامەی تواناسازیی خەرج دەکات.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، دەرچووانى تواناسازى ئەوانەى ناویان لە لیستى هاوپێچدا هاتووە، پێویستە لە ڕێکەوتى (2025/12/1) بە دواوە سەردانى دیوانى وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى/ بەڕێوەبەرایەتیى تواناسازیى بکەن، بە مەبەستى وەرگرتنى چەکى پارەى شایستەى دارایى، بە پێى لینکى هاوپێچ کە بریتیە لە ناوى سوودمەندان.

تێبینی؛

-دەرچووى تواناسازى پێویستە پاسۆۆرت (ئەسڵى و کۆپى) لەگەڵ خۆى بهێنێت.

-ئەگەر بریکارەکەى ئامادەبوو ئەوا پێویستە پاسپۆرت (ئەسڵى و کۆپى) کاندید و بریکارنامەکەى (ئەصڵى و کۆپى) لەگەڵ خۆى بهێنێت.