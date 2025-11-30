ناتانیاهۆ بە فەرمی داوای لێخۆشبوونی لە سەرۆکی ئیسرائیل کرد

پێش 48 خولەک

نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند، بنیامین ناتانیاهۆ، بە فەرمی داوای لێخۆشبوونی پێشکەش بە ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل کردووە، داواکارییەکەش ڕاستەوخۆ ڕەوانەی بەشی یاسایی کراوە، دوای ڕێکارە یاساییەکان بڕیار لە بارەی چارەنووسی سەرۆک وەزیرانەوە دەدرێت.

یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، نوسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، لە بەیاننامەیەکدا، ڕایگەیاندووە "سەرۆک وەزیران ئەمڕۆ بە شێوەیەکی فەرمی داواکاری لێخۆشبوونی ئاراستەی ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل کردووە، ڕاستەخۆ داواکارییەکەی گوێزراوەتەوە بۆ بەشی یاسایی بە مەبەستی لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوە لە ئەو دۆسییە و ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی کراون.

ڕاگەیەنراوەکە، ئاماژەی بەوەش کردووە "سەرۆک وەزیران، دانی بەو تۆمەتانەدا نەناوە کە ئاراستەی کراوە، لەبری ئەوە پاساوی سیاسی پێشکەش کردووە نەک یاسایی بۆ بڕیاردان لەسەر لێخۆشبوونەکەی."

بە گوێرەی زانیارییەکان، بەبێ دانپێدانانی تۆمەتبار، سەرۆکی ئیسرائیل، بە گشتی ناتوانێت بڕیاری لێخۆشبوون بدات؛ تەنیا لە یەک حاڵەتدا سەرۆک دەتوانێت ئەو بڕیارە بدات، ئەگەر هاتوو وڵات بە دۆخێکی ناسەقامگیر و جیاوازدا تێبپەڕیت، ئەو کاتیش دەبێت لە ڕیگەی دادگاوە بارودۆخەکە هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت و دواتر بە گوێرەی هەڵسەنگاندنی دادگا، بڕیارەکە لە لایەن سەرۆکەوە دەدرێت.

بە گوێرەی ڕاپرسییەک کە دوو هەفتە لەمەوبەر کراوە، دەریخستووە، 44%ی ئیسرائیلییەکان، دژایەتی پێدانی لێبوردن بە ناتانیاهۆ دەکەن لەبەرامبەر ئەو تۆمەتی گەندەڵییەی کە ئاراستەی کراوە.

هاوکات 39% پشتگیریان کردووە و 17% هیچ وەڵامێکی دیاریکراویان نەبووە.

نووسینگەی ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل، ئاشکرای کردووە، دوو هەفتە لەمەوبەر نامەیەکی لە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکاوە پێگەیشتووە، داوای لێ کردووە بیر لە پێدانی لێخۆشبوون بە سەرۆک وەزیران بکاتەوە. هەروەها ترەمپ دۆسیەکانی دژی ناتانیاهۆی بە "دادگاییەکی سیاسی و ناڕەوا" ناو بردووە.

ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل، لەو کاتەدا بە ڕێزەوە داواکارییەکەی ترەمپی ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند "هەر کەسێک بیەوێت لێخۆشبوون وەربگرێت دەبێت بەپێی یاساکان داواکارییەکی فەرمی پێشکەش بکات." بە واتایەکی تر، ئەگەر ناتانیاهۆ ئارەزووی لێخۆشبوونی هەیە، ئەوا دەبێت داواکاری پێشکەش بکات و دان بە تاوانەکانیدا بنێت.

لە ساڵی 2019، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، بە سێ تۆمەتی گەندەڵی تۆمەتبار کرا، یەکێک لەوانە وەرگرتنی نزیکەی 700 هەزار شیکڵ کە دەکاتە (210 هەزار دۆلار) وەک دیاری لە بازرگانانەوە.

دادگایکردنی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، لە ساڵی 2020ەوە دەستی پێکردووە، لەم ماوەیەدا هیچ بڕیارێک لەم دادگاییکردنە درێژخایەنەدا نەدراوە، لە ماوەی دوو ساڵی شەڕی غەززەشدا چەندین جار پرۆسەی دادگاییکردنەکە پچڕاوە، هاوکات ناتانیاهۆ، بێتاوانی خۆی پاراستووە و ڕەتی دەکاتەوە هیچ کارێکی هەڵەی کردبێت.