لە واست دەستبەسەر 25 پارچە شوێنەواری دزراودا گیرا

لە عێراق؛ فەرماندەیی پۆلیسی پارێزگای واست، دەستگیرکردنی دوو تۆمەتباری راگەیاند؛ تێوەگلاون لە بازرگانیکردن بە کەلوپەلی کۆن و شوێنەوار، هاوکات دەستبەسەر 25 پارچە شوێنەواری بەنرخدا گیرا کە لە لایەن ئەو دوو تۆمەتبارەوە ئاڵوگۆڕی پێوە دەکرا.

لە راگەیەندراوێکی فەرماندەییەکەدا ئاماژە بەوە داوە ئۆپەراسیۆنەکە لەسەر بنەمای زانیاریی وردی هەواڵگری و لە رێگەی بۆسەیەکی توندوتۆڵەوە ئەنجامدراوە. یەکینەکانی بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکانی واست توانییان تۆمەتبارەکان لە کاتی گواستنەوە و بازرگانیکردن بەو کەلوپەلانە دەستگیر بکەن.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەو 25 پارچە شوێنەوارەی دەستیان بەسەردا گیراوە، قەبارە و جۆری جیاوازیان هەیە و بەهایەکی مێژوویی گەورەیان هەیە. ئێستاش رێکاری یاسایی پێویست بەرامبەر تۆمەتبارەکان گیراوەتەبەر و رەوانەی دادگای پەیوەندیدار کراون بۆ ئەوەی سزای دادپەروەرانەی خۆیان وەربگرن.