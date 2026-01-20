سیاسی

لە واست دەستبەسەر 25 پارچە شوێنەواری دزراودا گیرا

وێنەی پارچە شێوێنەوارە دزراوەکان
وێنەی پارچە شێوێنەوارە دزراوەکان
عێراق پارێزگای واست پارچەشوێنەوار

لە عێراق؛ فەرماندەیی پۆلیسی پارێزگای واست، دەستگیرکردنی دوو تۆمەتباری راگەیاند؛ تێوەگلاون لە بازرگانیکردن بە کەلوپەلی کۆن و شوێنەوار، هاوکات دەستبەسەر 25  پارچە شوێنەواری بەنرخدا گیرا کە لە لایەن ئەو دوو تۆمەتبارەوە ئاڵوگۆڕی پێوە دەکرا.

لە راگەیەندراوێکی فەرماندەییەکەدا ئاماژە بەوە داوە ئۆپەراسیۆنەکە لەسەر بنەمای زانیاریی وردی هەواڵگری و لە رێگەی بۆسەیەکی توندوتۆڵەوە ئەنجامدراوە. یەکینەکانی بەڕێوبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی تاوانە ڕێکخراوەکانی واست توانییان تۆمەتبارەکان لە کاتی گواستنەوە و بازرگانیکردن بەو کەلوپەلانە دەستگیر بکەن.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەو 25 پارچە شوێنەوارەی دەستیان بەسەردا گیراوە، قەبارە و جۆری جیاوازیان هەیە و بەهایەکی مێژوویی گەورەیان هەیە. ئێستاش رێکاری یاسایی پێویست بەرامبەر تۆمەتبارەکان گیراوەتەبەر و رەوانەی دادگای پەیوەندیدار کراون بۆ ئەوەی سزای دادپەروەرانەی خۆیان وەربگرن.

 
 
 
 
 
 
لاڤین عومەر ,