ئیلهام ئەحمەد بۆ هێزە نێودەوڵەتییەکان: چیتر لە بەرانبەر ئەو فشار و هێرشانەی دەکرێنە سەر گەلی کورد بێدەنگ نەبن

پێش کاتژمێرێک

ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ، داوای لە هێزە نێودەوڵەتییەکان و وڵاتانی بڕیاربەدەستی جیهان کرد کە چیتر لە بەرامبەر ئەو فشار و هێرشانەی دەکرێنە سەر گەلی کورد بێدەنگ نەبن.

ئیلهام ئەحمەد جەختی لەوە کردەوە، پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەڵوێستێکی ڕوون و کردەیی وەربگرێت بۆ ڕێگریکردن لەو مەترسییانەی کە لە ئێستادا ڕووبەڕووی هاووڵاتییانی کورد بووەتەوە.

ئەم بانگەوازەی ئیلهام ئەحمەد لە کاتێکدایە، ناوچە کوردییەکان لە سووریا ڕووبەڕووی شەپۆلێکی نوێی گرژیی سەربازی و هەڕەشەی پاکتاوکردن بوونەتەوە.

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، گەلی کورد لە ساڵانی ڕابردوودا باجێکی زۆری لە پێناو پاراستنی ئاسایشی جیهان و تێکشکاندنی تیرۆر داوە، هەر بۆیە ئەرکی ئەخلاقی و سیاسیی هێزە جیهانییەکانە کە لەم قۆناغە هەستیارەدا پشتگیری لە مافە ڕەواکانی کورد بکەن و ڕێگە لە هەر جۆرە دەستدرێژییەک بگرن.

ئیلهام ئەحمەد هۆشداری دا لەوەی بێدەنگیی هێزە نێودەوڵەتییەکان دەبێتە هۆی پەرەسەندنی زیاتری ئاڵۆزییەکان و دروستبوونی کارەساتی مرۆیی لە ناوچەکەدا.

ناوبراو داوای کرد، سنوورێک بۆ ئەو هێرشانە دابنرێت کە ئامانج لێیان تێکدانی سەقامگیریی ناوچە کوردییەکان و گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکەیە، جەختیشی کردەوە داهاتووی سووریا بەبێ چارەسەرکردنی دۆزی کورد و دابینکردنی مافەکانیان، بەرەو ئاشتی هەنگاو نانێت.