ئێران..چوار کەس بە خواردنەوەی ساختە گیانیان لەدەستدا
میدیاکانی ئێران ئاشکرایان کرد، چوار کەس بەهۆی خواردنەوەی کحولی ساختە کە بە فەرمی لە ئێران لەنێوان خواردنەوەکانی دیکەی کحولی قەدەغەکراوە، گیانیان لەدەستدا.
بەرپرسێکی تەندروستی ناوخۆ لە ئێران بە ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێران(ئێرنا)ـی ڕاگەیاندووە، بەهۆی یەک لەو خوارنەوە کحولیانەی کە قەدەغەکراوە تەنانەت لەنێو ماڵەکانیشدا، چوار کەس دوای خواردنەوەی ئەو خوارنەوە کحولییە قەدەغەکراوە، لە ئێرانشاری باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران، لە 24 کاتژمێری ڕابردوو گیانیان لەدەستداوە، پێنج کەسی دیکەش ژەهراویی بوون.
ئەو بەرپرسە تەندراوستییە ئاشکرای کردووە، ئەو پێن کەسی ژەهراویی بوون، ئێستا لە نەخۆشخانە لە چاودێریی چڕن.
هەرچەند خواردنەوە کحولییەکان لە ئێران قەدەغەکراون و نافرۆشرێن، بەڵام خوارنەوەی کحولی ساختە بەڕێگەی قاچاغ دەهێندرێتە نێو وڵاتەکەوە، بە ئاسانیش دەست هەموو کەسێک دەکەوێت ئەگەر بیانەوێت.
ئاژانسەکانی هەواڵی کۆماری ئیسلامی ئێران ئاشکرایان کردووە، بەهۆی ئەو ڕووداوەی لە ئێرانشار دەنگی داوەتەوە، پۆلیسی شارەکە سێ لە فرۆشیاران و دابەشکارانی ئەو خواردنەوە ساختەیەی دەستگیر کردووە.
یاسای قەدەغەکردنی خواردنەوەی خواردنەوە کحولییەکان لە ئێران، مەسیحی و زەردەشتی و جو ناگرێتەوە، باڵام ڕێگەیان پێ نادرێت لە شوێنی گشتی بیخۆنەوە.