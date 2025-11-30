مووچەی زیاتر لە 10 هەزار خانەوادەی شەهید دەخرێتە سەر "هەژماری من"

پێش کاتژمێرێک

پرۆژەی هەژماری من ڕایگەیاند: زیاتر لە 10 هەزار خانەوادەی شەهید لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان، مووچەی مانگی 9 لە ڕێی هەژماری منەوە وەردەگرن.

پرۆژەی هەژماری من، لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت: زیاتر لە 600 هەزار مووچەخۆری تۆمار لە پرۆژەکە، دەتوانن مووچەی مانگی 9 لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارەوە وەربگرن.

هەروەها پرۆژەکە ئاماژە بەوە دا، بۆ یەکەمجار زیاتر لە 10 هەزار خانەوادەی شەهید لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان، مووچەی مانگی ئەیلوول لە ڕێی هەژماری منەوە بە شێوەیەکی دیجیتاڵی وەردەگرن.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ی فەرمانبەر و مووچەخۆران.

هەمان ڕۆژ وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاو کردەوە.

بە گوێرەی لیستەکە، دابەشکردنی مووچە یەکشەممە 30ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست پێدەکات، هەروەها ڕۆژی سێشەممە 2ـی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ کۆتایی بە دابەشکردنەکە دێت.

لە شوباتی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی (هەژماری من)ی ڕاگەیاند وەک بەشێک لە دیدگە و ستراتیژی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردنی گشتگیری دارایی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی نەختینە (کاش).

ئەم پڕۆژەیە هەوڵێکی گەورەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بە دیجیتاڵیکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی کاش، بە ئاراستەی گەشەپێدانی خزمەتگوزاری گشتیی مۆدێرن.

هەروەها ئەم پرۆژەیە دڵنیایی دەدات لەوەی سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، دەستیان بە خزمەتگوزارییە سەردەمییەکانی بانک دەگات و دەبنە خاوەن ئازادی زیاتری تاکە کەسی.