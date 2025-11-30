وەزارەتی کارەبا: کارەبای 24 کاتژمێری گەڕایەوە
بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، گەڕانەوەی غاز بۆ ناو وێستگەکانی کارەبا بەردەوامە و بارودۆخی کارەبا ئاسای بووەتەوە.
پێنجشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەردەلان دۆسکی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: گەڕانەوەی غاز بۆ ناو وێستگەکانی کارەبا بەردەوامە و باردودۆخی کارەبا بەرەو ئاسای بوونەتەوە دەچێت وەک پێش هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر.
بەڕێوەبەری گشتیی دیوان گوتی: لە سەرجەم ئەو گەڕەک و شوێنانەی کارەبایان بووەتە 24 کاتژمێری باردودۆخ ئاسایی بووەتەوە، هەروەها ئەو گەڕەکانەی تاوەکوو ئێستا کارەبای 24 کاتژمێریان پێ نەگەیشتووە، لە چەند کاتژمێری داهاتوو ئاسایی دەبێتەوە.
هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئێستا سێ هەزار و 100 مێگاوایت کارەبا هەیە و تەنیا هەزار و 100 مێگاوایت پێویستە تاوەکوو باردودۆخی کارەبا بە تەواوی ئاسایی دەبێتەوە، بەڵام جەختی لەوە کردوە لە کاتژمێرەکانی داهاتوو دا بە تەواوی ئاسای دەبێتەوە.
نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.
بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە. هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.