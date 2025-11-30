وەزارەتی کارەبا: دۆخی کارەبا ئاسایی بووەتەوە
وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند: کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە دۆخی ئاسایی و کارەبای 24 کاتژمێری لە پرۆژەی ڕووناکیش ئاسایی بووەتەوە.
یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت: بە خۆشحاڵییەوە هەموو لایەک ئاگادار دەکەینەوە، کە کارەبای نیشتیمانی گەڕاوەتەوە دۆخی ئاسایی و کارەبای 24 کاتژمێری لە پرۆژەی ڕووناکیش ئاسایی بووەتەوە.
هەر ئەمڕۆ ئەردەلان دۆسکی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو: گەڕانەوەی گاز بۆ نێو وێستگەکانی کارەبا بەردەوامە و بارودۆخی کارەبا ئاسایی بووەتەوە.
شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان24ـی گوتبوو: ئێستا هەنگاو بە هەنگاو جارێکی دیکە، گازی کێڵگەی کۆرمۆر دەگەڕێتەوە بۆ نێو بۆرییەکانی گواستنەوەی گاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا.
باسی لەوەش کردبوو، قۆناغی دووبارە گەڕاندنەوەی مێگاواتەکانی کارەبا و بەکارخستنەوەی وێستگەکانیش بۆ نێو تۆری نیشتیمانیی دەست پێدەکاتەوە.
درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بۆردومان کرا، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.
هەروەها بەرەبەیانی پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دابوو، بە مووشەک هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بەهۆیەوە تەواویی هەناردەی گاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.