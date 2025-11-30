تورکیا و ئێران پەیوەندییەکانیان تۆکمەتر دەکەن

پێش 12 خولەک

وەزیرانی دەرەوەی ئێران و تورکیا لە کۆبوونەوەیەکدا جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابووری و وزەییەکان کردەوە و ڕێککەوتن لەسەر کردنەوەی دەروازەی سنووریی نوێ و درێژکردنەوەی گرێبەستی غاز، هەر دوو لا هاوڕابوون لەسەر بەهێزکردنی ئاسایشی سنوورەکان دژی کۆچی نایاسایی و یەکخستنی هەڵوێستەکانیان.

یەکشەممە 30ی تشرینی دووەمی 2025، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە تاران پێشوازی لە هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا کرد و دوای کۆبوونەوەکەیان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییان کرد.

هاکان فیدان جەختی لەوە کردەوە، پێویستە تورکیا و ئێران پەیوەندییەکانیان لە بواری ئابووری، وزە و ئاسایشی بەهێزتر بکەن و گوتی: بازرگانی و وزە دوو کاری هەرە لە پێشینەن، کە دەبێت کاری زۆری لەسەر بکرێت.

وەزیری دەرەوەی تورکیا باسیشی لەوە کرد، هەر دوو لا هاوڕابوون لەسەر دەروازەی سنووری زیاتر بکەنەوە و پابەندی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بن، دەشڵێت: ئێران و تورکیا ڕێژەی دانیشتووانییان زۆرە و پەیوەندییەکی نزیکیشمان هەیە، بۆیە دەبێت ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوانمان کارامەتر بێت.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەی نێوان هەر دوو وەزیری دەرەوەی ئێران و تورکیا پرسی کۆچی نایاسایی بە تایبەت لە ئەفغانستان بوو و فیدان لەو بارەوە ئاماژەی دا، ئامانجمانە ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین، بەڵام دەبێت بە هاوکاری هەر دوو لایەن بێت.

لەبارەی کردنەوەی کونسوڵخانەی ئێران لە پارێزگای وان وەزیری دەرەوەی تورکیا گوتی: پێشوازی لەو هەنگاوە دەکەین و لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی بەشدار دەبم. هەروەها ئاشکراشی کرد لە ماوەیەکی نزیکدا لەسەر ئاستی سەرۆکایەتیی نۆیەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی هاریکەری نێوانیان بەڕێوە دەچێت.

هاوکات وەزیری دەرەوەی تورکیا پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ دانوستان لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمی و هەڵگرتنی سزاکان پیشاندا؛ جەختیشی لەوە کردەوە، هەر دوو وڵات ئیسرائیل وەک هەڕەشەیەکی جددی لە ناوچەکە دەبینن.

لای خۆیەوە عراقچی جەختی کردەوە ئێران و تورکیا تەنیا دوو دراوسێ نین، بەڵکوو دوو وڵاتی دۆست و بران کە خاوەنی مێژوو، ئایین و کولتوورێکی هاوبەشی زۆر قووڵن؛ هاوکات عراقچی سنوورەکانی نێوان هەر دوو وڵاتی وەک هێمای ئاشتی و دۆستایەتی ناساند.

لەبارەی وزەوە وەزیری دەرەوەی ئێران باسی لە لابردنی بەربەستەکانی بەردەم بازرگانی و وەبەرهێنانی نێوان هەر دوو وڵات کردەوە و ڕایگەیاند ئێران یەکێکە لە جێی متمانەترین دابینکەرانی وزە بۆ تورکیا و ئامادەیی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ درێژکردنەوەی گرێبەستی غاز و پەرەپێدانی هاوکاری لە بواری کارەبادا پیشان دا.

عەباس عراقچی لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا دژایەتی ئێرانی بۆ دەستتێوەردانی دەرەکی لە ناوچەی قەوقاز دووپات کردەوە، هەروەها پشتیوانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا خستەڕوو.