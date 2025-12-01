جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا گەیشتە بەغدا

پێش 4 کاتژمێر

جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان، گەیشتە بەغدا و سەردانی هەولێریش دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 01ـی کانوونی یەکەمی 2025، باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە پۆستێکدا، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' ڕایگەیاند، مایکڵ ریگاس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان؛ گەیشتە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا.

باڵیۆزخانەکە جەختی کردووەتەوە، ئەم سەردانە پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و عێراق بەهێزتر دەکات، لە ڕێگەی پەیوەندیکردن بە سەرکردە و کۆمەڵگە خۆجێیەکانەوە بۆ پشتیوانیکردن لە ئامانجە هاوبەشەکانی تایبەت بە بەدیهێنانی سەروەری و خۆشگوزەرانی.

بڕیارە دوای بەغدا؛ جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا سەردانی هەرێمی کوردستانیش بکات و کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەکەی لە هەولێری پایتەخت بکاتەوە.

اهلاً بك في العراق @DepSecStateMR! تُعزّز هذه الزيارة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق من خلال التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار. #الولايات_المتحدة_في_العراق pic.twitter.com/QLhbNx0pcE — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) December 1, 2025

ڕۆژی سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیەنراوێکدا هاتنی ڕیگاسی بۆ عێراق، هەرێمی کوردستان و ژمارەیەک لە وڵاتانی ناوچەکە ڕاگەیاندبوو.

بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا، سەردانەکە کە تورکیا، عێراق و ئیسرائیلیش دەگرێتەوە، جەخت لە پابەندبوونی ئەمەریکا بە برەودان بە سەقامگیری، ئاسایش و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا دەکاتەوە.

وەک ئەوەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، جێگرەکەی مارکۆ ڕوبیۆ لە عێراق چەندین دیداری گرنگی دەبێت.