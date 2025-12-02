لە سنووری سلێمانی سەدان پارچە ئەنگڵلاینی تاوەرەکانی کارەبا دزراون

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ڕایگەیاند، دوو کەس بەتۆمەتی دزینی سەدان پارچە ئەنگڵلاینی تاوەرەكانی کارەبا دەسگیرکراون.

دوای پشکنین بۆ هێڵەكانی 132 و 33 كەی ڤی سنووری بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی کارەبای سلێمانی، لەلایەن هۆبەی هێڵەكانەوە، دەرکەوت هێڵی 133 كەی ڤی بازیان-ڕانیە، لە نێوان شارەدێکانی ئاغجەلەر و ئاشتی، 450 تا 500 پارچە ئەنگڵلاینی تاوەرەكان لێكراونەتەوە و دزراون.

لەو بارەوە سیروان محەممەد، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لەسەر ئەم بابەتە هێزە ئەمنیەکان دوو کەسیان دەسگیر کردووە.

هەروەها چەند ڕۆژێکیشە تیمەكانی هۆبەی چاکسازیی هێڵەكان سەرقاڵی دانانەوەی ئەنگڵلاینی تاوەرەکانن تا لە وەرزی زستاندا مەترسی لەسەر هێڵەکان دروست نەبێت.