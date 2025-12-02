6 یاریزانی كورد لە جامی عەرەب سەركردایەتی سووریا دەكەن

پێش 19 خولەک

هەڵبژاردەی سووریا بە راهێنەرایەتی خۆزێ لانای ئیسپانی بۆ پاڵەوانێتی جامی عەرەب بانگهێشتی شەش یاریزانی كوردی كردووە و لە یەكەمین یاریش لە پاڵەوانێتییەكە بە سەركردایەتی یاریزانە كوردەكان شكستیان بە هەڵبژاردەی توونس هێنا.

هەڵبژاردەی سووریا لە یەكەمین یاریی جامی عەرەب رووبەڕووی هەڵبژاردەی توونس بووە و یارییەكەیان بە گۆڵێكی بێوەڵام بردەوە، لەو یارییەدا گۆڵپارێزە كوردەكەی شاری حەلەبی رۆژئاوای كوردستانی رۆڵێكی كاریگەری لە سەركەوتنی هەڵبژاردەی سووریا بینی.

1ـ شاهر شاكر، لە دایكبوونی شاری حەلەبی رۆژئاوای كوردستانە و تەمەنی 32 ساڵە و یاریی بۆ یانەی جەیشی سووریا دەكات، لە یەكەمین یاریی لە جامی عەرەب بەرامبەر توونس وەكو گۆڵپارێزی سەرەكی سووریا یاریی كرد و سەركردایەتی سەركەوتنی سووریای كرد و تۆڕی گۆڵەكەشی بە خاوێنی هێشتەوە.

2ـ ئەحمەد فەقە، لە هێڵی بەرگری یاری دەكات و تەمەنی 22 ساڵە و لە دایكبووی قامیشلۆیە، بەڵام بەهۆی نالەباری دۆخی سووریا كۆچی ئەورووپایان كرد و ئێستا یاریی بۆ یانەی ئایكی سویدی دەكات.

3ـ محەمەد عنز، ناوەراستكاری كوردی هەڵبژاردەی سووریایە و لە دایكبوونی پارێزگای حەسەكەی رۆژئاوای كوردستانە، لە جامی عەرەب یاریی بۆ هەڵبژاردەی سووریا دەكات و یاریزانی یانەی عەهدی بەحرێنییە و تەمەنی 30 ساڵە.

4ـ ئالان ئوسی، بە رەسەن خەڵكی شارۆچكەی دەربێسیای رۆژئاوای كوردستانە، بەهۆی شەڕی سووریا خانەوادەكەیان كۆچی ئەورووپایان كرد و ئەو یاریزانە لە شاری دۆنتێسكی ئۆكرانیا لە دایكبوو، كاتێك تەمەنی 14 ساڵ بوو زۆر نزیك بووە پەیوەندی بە یانەی بارسێلۆنا بكات، دواتر بانگهێشتی هەڵبژاردەی تیپی خوار 19 ساڵانی ئۆكرانیای كرا، ئێستاش لە جامی عەرەب یاریی بۆ هەڵبژاردەی سووریا دەكات و لە خولی لۆكسەمبۆرگیش یاریی بۆ یانەی ئێف 91 دەكات.

5ـ محەمەد عوسمان، ناوەراستكاری تەمەن 31 ساڵ لە دایكبووی شارۆچكەی قامیشلۆیە و یاریی بۆ یانەی لامفوونی هۆڵەندی دەكات.

6ـ ئەیهام وسو، پێشتر لە لالیگای ئیسپانیا یاریی بۆ یانەی كادێز كردووە و ئەزموونی لە چەندان خولی ئەورووپا هەیە و ئێستا لە دڵی بەرگری یاریی بۆ یانەی رۆیالی بەلجیكی دەكات و لە دایكبوونی وڵاتی سودیە و تەمەنی 26 ساڵە.