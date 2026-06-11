سوپای پاسداران: بە 12مووشەک هێرشمان کردە سەر بنکەیەکی ئەمریکا لە ئوردن

پێش 13 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، رایگەیاند؛ وەک وەڵامێک بۆ هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، چەند مووشەکێکی بالیستییان ئاراستەی ناوەندێکی فەرماندەیی ئەمریکا لە وڵاتی ئوردن کردووە.

سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم ئۆپەراسیۆنە بۆ سزادانی دەستدرێژیکار بووە، تێیدا بە 12 مووشەک ناوەندی فەرماندەیی و کۆنترۆڵ لە بنکەی ئاسمانیی ئەزڕەق کراوەتە ئامانج.

بەگوێرەی هەواڵێکی ئاژانسی تەسنیم، سوپای پاسداران ئیدیعای ئەوە دەکات کە توانیویەتی ئەو ناوەندە و ژمارەیەک لە فڕۆکە جەنگییەکان تێکبشکێنێت.