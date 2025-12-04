بەڕێوەبەری کارتی نیشتمانی خەبات: سووتاندنی فەرمانگەکەمان دژی بەرژەوەندی هاووڵاتییانە

پێش 6 خولەک

موقەدەم سەمیر سابیر بەڕێوەبەری کارتی نیشتمانیی قەزای خەبات ئەمڕۆ چوارشەممە، 4ی کانوونی یەکەمی 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئەو کەسانەی ئاگریان لە فەرمانگەکەمان بەرداوە، نایانەوێت کاری خەڵک بەڕێوەبچێت و دژی ئاسوودەیی خەڵکن.

دڵنیاییشی دا، "ئەم کردەوانە بە هیچ شێوەیەک لە خزمەتکردنی هاووڵاتییان ساردمان ناکەنەوە و تاوانباران بە سزای خۆیان دەگەیەنرێن."

موقەدەم سەمیر ڕاشیگەیاند، کۆمەڵگەی کارتی نیشتمانیی خەبات سێ فەرمانگە لەخۆ دەگرێت کە بریتین لە، خەبات و ڕزگای و کەورگۆسک و بە تەواوەتی وێران بووە و هەموو کەلوپەلەکانی نێو کۆمەڵگاکە سووتاوە و و فایلەکانی فەرمانگەی خەبات تایبەت بە ساڵەکانی 2023-2024-2025 هەمووی لەناوچووە.

لە درێژەی قسەکانیدا، موقەدەم سەمیر گوتی، "بەپێی هەڵسەنگاندنی ئەو لێژنەی کە سەردانی فەرمانگەکەی کردووە، پێویستیمان بە زیاتر لە شەش مانگ دەبێت بۆ ئەوەی بتوانین دووبارە دەست بە کارەکانمان بکەینەوە."

سەبارەت بەو هاووڵاتییانەی کە مامەڵەی خێرایان هەیە دەکرێت تۆماری ناوەندنیی مامەڵەکانی خەبات و ڕزگاری و کەوەرگۆسک لەوێ بەڕێبکات.