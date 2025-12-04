ترەمپ داوای ئایندەیەکی سەقامگیرتر لە سەرۆک کۆماری عێراق دەکات

پێش دوو کاتژمێر

لە دەستپێکی قۆناغێکی نوێی پەیوەندییە دیپلۆماسییەکاندا، کۆشکی کۆماری عێراق، ناوەڕۆکی پەیامێکی ستراتیژیی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکای بۆ سەرۆک کۆماری عێراق ئاشکرا کرد، تێیدا جەخت لە کۆتاییهێنان بە ململانێی مێژوویی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کراوەتەوە و داوای ڕۆڵگێڕانی کارای عێراق دەکرێت بۆ مسۆگەرکردنی ئایندەیەکی سەقامگیر.

لەتیف ڕەشید، سەرۆک کۆماری عێراق، ئەمڕۆ پێنجشەممە 4ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە کۆشکی کۆماری لە بەغدا، پێشوازی لە جۆشوا هاریس، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا کرد.

لە دیدارەکەدا وێڕای گەیاندنی پەیامی هاوخەمیی باڵیۆزخانەکە بەهۆی کۆچی دوایی شەمال جەمال ڕەشیدی برای سەرۆک کۆمارەوە، تەوەری سەرەکی گفتوگۆکان تایبەت بوو بە نامەیەکی فەرمی دۆناڵد ترەمپ کە لە ٢١21ـی تشرینی دووەمی 2025 ئاراستەی سەرۆک کۆمار کراوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، سەرۆکی ئەمەریکا لە پەیامەکەیدا سوپاسگوزاریی خۆی بۆ بەغدا دەربڕیوە لە پای پشتیوانیکردنی هەڵمەتەکانی ئاشتی لە ناوچە پڕ کێشەکانی جیهاندا و داوای بەردەوامیی ئەو پشتیوانییەی کردووە.

خاڵی گرنگی پەیامەکەی ترەمپ بریتییە لە، نیشاندانی ئیرادەیەکی بەهێز بۆ کۆتاییهێنان بەو ململانێیانەی چەندین سەدەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەردەوامن، بە ئامانجی پاراستنی ژیانی مرۆڤەکان و تێپەڕاندنی قەیرانەکانی ڕابردوو.

لای خۆیەوە سەرۆک کۆماری عێراق، پێشوازی لەو دەستپێشخەری و پابەندبوونەی سەرۆکی ئەمەریکا کردووە و دیدگای عێراقی خستووەتەڕوو کە باوەڕی تەواوی بە چارەسەری ئاشتییانە و دیالۆگ هەیە لەبری توندوتیژی، وەک تاکە ڕێگە بۆ بەدەستهێنانی سەقامگیریی هەمیشەیی.

گرنگیی ئەم پەیام ئاڵوگۆڕکردنە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و پەیامەکەی ترەمپ وەک ئاماژەیەکە بۆ گۆڕینی ستراتیژیەتی ئەمەریکا بەرەو کۆتاییهێنان کێشەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

ئەم هەنگاوەی سەرۆک کۆماری عێراق و ئیدارەی ئەمەریکا ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە پەیوەندییەکانی بەغدا و واشنتن لە چوارچێوەی پرۆتۆکۆلییەوە دەچێتە قۆناغی هاوبەشیی ستراتیژی بۆ بنیاتنانی سیستەمێکی ئەمنی و سیاسیی نوێ کە تێیدا عێراق دەبێتە کلیلێکی سەرەکی بۆ ئاشتەوایی ناوچەکە و جیهان.