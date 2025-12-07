عێراق دووەم وڵاتی هەناردەکاری نەوتی خاوە بۆ ئەمەریکا

پێش 42 خولەک

بە گوێرەی ڕاپۆرتی هەفتانەی وەزارەتی وزەی ئەمەریکا، لە نێوان نۆ وڵاتی گەورەی هەناردەکاری نەوت بۆ ئەمەریکا، عێراق دووەمی ڕیزبەندییەکەی گرتووە بە هەناردەکردنی 435 هەزار بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا.

ئەمرۆ یەکشەممە 7ی کانوونی یەکەمی 2025، وەزارەتی وزەی ئەمەریکا، ڕاپۆرتی هەفتانەی خۆی لە بارەی هاوردەکردنی نەوت لە وڵاتانی جیهان بڵاوکردەوە، تێیدا هاتووە، هاوردەکردنی نەوتی خاوی ئەمەریکا بە تێکڕا 4.877 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە نۆ وڵاتی گەورەوە بووە، کە 815 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا کەمیکردووە بەراورد بە هەفتەی ڕابردوود، لە کاتێکدا هەفتەی ڕابردوو تێکڕای هاوردەکردنی نەوتی خاو 5.692 ملیۆن بەرمیل نەوت بووە لە ڕۆژێکدا.

بە گوێرەی ئاماری وەزارەتی وزەی ئەمەریکا، هەناردەی نەوتی عێراق بۆ ئەمەریکا، بەراورد بە هەفتەی ڕابردوو 149 هەزار بەرمیل زیادیکردووە، ئەمە لە کاتێکدایە عێراق هەفتانە 378 هەزار بەرمیل نەوتی بۆ ئەمەریکا هەناردە دەکرد، ئێستا بڕی هەناردەی زیادکردووە و گەیشتووە بە 435 هەزار بەرمیل نەوت.

هەناردەی نەوتی خاوی عێراق بۆ ئەمەریکا، ڕایگەیاندووە، هەفتەی ڕابردوو گەورەترین هەناردەکردنی نەوت بۆ ئەمەریکا لە کەنەداوە بووە، کە 3.448 ملیۆن بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا، لە دوای ئەویش عێراق بە 435 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا، سعوودیە 348 هەزار بەرمیل، بەرازیل 137 هەزار بەرمیل و مەکسیک 131 هەزار بەرمیل، ڤەنزوێلا ڕۆژانە 122 هەزار بەرمیل و لیبیا و ئیکوادۆر هەریەکەیان 87 هەزار بەرمیل، لە نەیجیریاشەوە 82 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا، هاوکات ئەمەریکا لە هەمان هەفتەدا هیچ نەوتێکی لە کۆڵۆمبیاوە هاوردە نەکردووە.

ئەمەریکا گەورەترین بەکارهێنەری نەوتە لە جیهاندا، ڕۆژانە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل نەوت بەکاردەهێنێت بۆ هاوردەکردنی زۆربەی نەوتی خاو و بەرهەمە پاڵاوتەکانی پشت بەو 10 وڵاتە دەبەستێت.