پێش 3 کاتژمێر

بەپێی نوێترین ئامارە فەرمییەکانی ڕێکخراوی ئۆپێک، عێراق خاوەنی چوارەم گەورەترین یەدەگی نەوتی سەلمێنراوە لەسەر ئاستی جیهان، بەمەش وەک یەکێک لە کاریگەرترین وڵاتانی خاوەن وزە هەژمار دەکرێت.

داتاکانی ئۆپێک دەریدەخەن کە قەبارەی یەدەگی نەوتی عێراق نزیکەی 145 ملیار بەرمیلە، ئەم ژمارەیەش عێراقی خستووەتە پێش هەریەک لە ئیمارات، کوەیت و ڕووسیا.

لە ڕیزبەندییەکەدا، وڵاتی ڤەنزوێلا بە خاوەندارێتی 303.2 ملیار بەرمیل لە پلەی یەکەمدایە، دوای ئەو سعوودیە بە 267.2 ملیار بەرمیل لە پلەی دووەم و ئێران بە 208.6 ملیار بەرمیل لە پلەی سێیەم دێن.

لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژەی بەوەشکراوە، وڵاتانی کەنداو هێشتا کۆنتڕۆڵی بەشێکی گەورەی یەدەگی جیهانی دەکەن، بەجۆرێک ئیمارات بە 113 ملیار بەرمیل لە پلەی پێنجەم و کوەیت بە 101.5 ملیار بەرمیل لە پلەی شەشەمدان.

هەروەها لەسەر ئاستی وڵاتانی دیکەی جیهان؛ ڕووسیا پلەی حەوتەم (80 ملیار بەرمیل)، لیبیا پلەی هەشتەم (48.4 ملیار بەرمیل)، ئەمەریکا پلەی نۆیەم (45 ملیار بەرمیل) و نایجیریا پلەی دەیەمی (37.3 ملیار بەرمیل) گرتووە.

ئەم ئامارانە دەریدەخەن کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی و عێراق بە تایبەتی، هێشتا وەک بڕبڕەی پشتی وزەی جیهانی دەمێننەوە.