سوودانی و پارتی: نابێت خاکی عێراق ببێتە هەڕەشە بۆ هیچ وڵاتێک

پێش 20 خولەک

فەرمانگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاندووە، ئەمڕۆ پێشوازیمان کرد لە ئەندامانی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، بە سەرۆکایەتی فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران و بە ئامادەبوونی بەها ئەعرەجی، سەرۆکی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، لە دیدارەکەدا، گفتوگۆ دەربارەی دۆخی گشتیی وڵات و دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە کرا، هەردوولا جەختیان کردەوە لەسەر رەتکردنەوەی هەر جۆرە بەئامانجگرتنێکی شارەکانی عێراق، هەروەها دووپاتکرایەوە کە نابێت رێگە بدرێت خاکی عێراق ببێتە بنکە یان سەرچاوەیەک بۆ هێرشکردنە سەر هیچ وڵاتێکی دیکە.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە دۆخی سیاسیی ناوخۆ و جەختکردنەوە لەسەر هەوڵی بێوچان بۆ تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان. هاوکات باس لە گرنگیی هەماهەنگی و تەواکاریی نێوان هەردوو دەسەڵاتی جێبەجێکردن و یاسادانان کرا، بە ئامانجی بەرزکردنەوەی ئاستی گەشەپێدان لە بوارە جیاوازەکاندا و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە هەموو پێکهاتەکانی گەلی عێراق.