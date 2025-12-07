شانۆگەرییەکی کوردی بەشداری بیستەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی سەقز دەکات

پێش کاتژمێرێک

شانۆگەری "شەوێکی لە بیر نەکراو"، بەشداری لە بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز دەکات، ئەو شانۆگەرییە لە تێکستی شانۆی "مردن و پاکیزە"ی ئێریەڵ دۆرفمەن وەرگیراوە، فارووق هۆمەر کاری وەرگێڕانی بۆ کردووە و کاری داڕشتنەوە و دەرهێنانی لەلایەن خەڵات نەوزادەوە بۆی کراوە.

دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە خەڵات نەوزاد، باس لە نمایشەکە و بەشداریکردنیان لە فێستیڤاڵی سەقز دەکات و دەڵێت: دوای ئەوەی بۆ ماوەی 20 ڕۆژ لە پارێزگای هەڵەبجە ئەو شانۆییەمان نمایشکرد، بەخۆشحاڵییەوە نمایشەکان هەڵبژێردراوە بۆ بەشداریکردن لە بیستەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی کوردی لە سەقز و هیوادارم بتوانین خەڵات ببەینەوە.

دەشڵێت: ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆیە پەیوەست کراونەتەوە بە زنجیرەیەک ڕووداوگەلێک کە لە چەند دەیەیەکی ڕابردوو ڕوویان داوە، لە گۆشە نیگایەکەوە بڕوانین بۆ ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆییە دەبینین نمایشەکە لە ڕێگەیی چاوی ژنێکی شۆڕشگێڕەوە بەدواداچوون دەکات بۆ ململانێی دادپەروەریی تۆڵەسەندنەوە وە بێدەنگی و یادەوەری.

گوتیشی: ئەو نمایشە باس لە ژیان و یادگەی ژنە شۆڕش گێڕێک دەکات کە چۆن بوێرانە ڕووبەڕووی سەرکوتکاری دەبێتەوە، وە باس لە سەروەختەکانی ژیان و مەرگ دەکات لە ناو زیندانە تاریکەکاندا، و چۆن بەر زەبری جەستەیی و دەروونی هەتا دەست درێژیش دەبێتەوە، ئەم توندوتیژییە بەردەوامی دەبێت و دوای ئازاد بوونی هەمیشە وێڵە بەدوای بکەران و ئەنجامدەرانی ئەو تاوانەوە کە بەرانبەری کراوە.

هەروەها ئاماژەشی دا: شەوێکی لە بیر نەکراو، تێڕامانێکە لەسەر ئەوەی کە دوای دیکتاتۆرییەت دێت، ئەو توندوتیژییە درێژخایەنەی کە دەچێتە ناو یادەوەرییەوە، و ئەو پرسیارە بێکۆتایەی کە چۆن کۆمەڵگایەکی بریندار دەتوانێت دادپەروەری بنیات بنێتەوە، نەک وەک تۆڵەسەندنەوە، بەڵکوو وەک لەدایکبوونەوەی ئەخلاقی خودی مرۆڤایەتی.

جێگای ئاماژەیە، بڕیارە ڕۆژی چوارشەممە 10 کانوونی یەکەمی 2025، بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز بە بەشداری 13 گرووپی شانۆیی بەڕێوەبچێت، کە 7 گرووپی شانۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و 6 گرووپ لە باشووری کوردستان تێیدا بەشداری دەکەن.