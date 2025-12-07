کۆمیسیۆن شەش بەربژێری دوور خستەوە

پێش 3 کاتژمێر

لەگەڵ نزیکبوونەوە لە قۆناغی کۆتایی پەسەندکردنی ئەنجامەکان، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق گۆڕانکارییەکی نوێی لە دابەشبوونی کورسییەکاندا ئاشکرا کرد.

بەهۆی دوورخستنەوەی ژمارەیەک بەربژێرەوە، نەخشەی دابەشبوونی کورسییەکان گۆڕانکاریی بەسەردا هاتووە و کۆتای ئافرەتانیش لە هەندێک پارێزگا دەستکاری کراوە.

هۆکاری دوورخستنەوەکان و ژمارەیان

حەسەن سەلمان، ڕاوێژکاری یاسایی کۆمیسیۆن وردەکاریی پرۆسەکەی خستە ڕوو و ئاماژەی بەوە دا، لە دوای کۆتاییهاتنی پرۆسەی دەنگدانەوە تاوەکو ئێستا، نزیکەی 6 بەربژێر دوور خراونەتەوە، دواین بڕیاریش لەم چوارچێوەیەدا لەسەر بنەمای پەسەندکردنی تانەیەک بووە کە لە شیاوێتیی یاسایی یەکێک لە بەربژێرەکان دراوە و بووەتە هۆی لێسەندنەوەی مافی بەربژێربوون لێی.

شۆکی گۆڕانکاری لە کورسی و کۆتای ئافرەتان

ئەم بڕیارانە بوونەتە هۆی دروستبوونی گۆڕانکاریی بەرچاو لە ئەنجامەکاندا، بە جۆرێک هەندێک لیست کە پێیان وابوو کورسییەکەیان مسۆگەر کردووە، دوای دوورخستنەوەی بەربژێرە براوەکانیان، کورسییەکەیان لەدەست داوە، وەک نموونەیەکی دیاری ئەو گۆڕانکارییانە، دەستکاریی کۆتای ئافرەتان لە پارێزگای نەینەوا ڕووی داوە، بەو هۆیەوە کورسییەکی کۆتا لە لیستێکەوە بۆ لیستێکی دیکە گوازرایەوە و لە بەرانبەردا ئەو لیستەی کۆتاکەی لەدەست داوە، کورسییەکەی بە بەربژێرێکی پیاو پڕ کراوەتەوە.

ڕێکارەکان و هەڵوێستی کۆمیسیۆن

سەبارەت بە میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەم بڕیارانە، ڕاوێژکارەکەی کۆمیسیۆن ڕوونی کردەوە، دوورخستنەوەی بەربژێر بەهۆی کێشەی شیاوێتییەوە، پێویستی بە کردنەوەی وێستگەکان یان ژماردنەوەی دەستیی دەنگەکان نییە، جەختیشی کردەوە، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران تا ئەو کاتەی دادگای فیدراڵی ئەنجامە کۆتاییەکان پەسەند دەکات، بەردەوام دەبێت لە لێکۆڵینەوە لە هەر تانە و ئاماژەیەک کە بەدەستیان دەگات و بڕیاری پێویستی لەبارەوە دەدەن.