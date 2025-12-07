مەسعود حەیدەر: نابێت ئەندامانی شاندی دانوستانکاری کورد چاویان لە وەرگرتنی پۆست بێت

پێش کاتژمێرێک

لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، مەسعود حەیدەر، بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق، جەختی لە پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و پێگەی کورد لە بەغداد کرد.

مەسعوود حەیدەر ئاماژەی بەوە دا سەرۆک بارزانی دەستپێشخەری کردووە بۆ ئەوەی لایەنە کوردییەکان بە پارتی و یەکێتی و لایەنەکانی دیکەشەوە، لە چوارچێوەی ناوماڵی کورد و بە وەرەقەیەکی هاوبەشی کوردییەوە بچنە بەغداد. ناوبراو جەختی کردەوە ئەزموونی مێژوویی سەلماندوویەتی کە یەکڕیزیی کورد گرنگتر و دەبێت کورد بە یەک دەنگ گفتوگۆ لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو بکات.

سەبارەت بە پۆستی سەرۆک کۆمار، مەسعود حەیدەر ڕایگەیاند، هەڵوێستی فەرمیی پارتی ئەوەیە کە ئەم پۆستە پشکی کوردە، بەڵام دەبێت لەنێو ناوماڵی کورددا یەکلایی بکرێتەوە و ڕێککەوتنی لەسەر بکرێت. هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەگەر کورد وەزارەتی دارایی وەرنەگرێتەوە، ئەوا وەزارەتی دەرەوە وەردەگرێت، کە لەلایەن شیعەکان و چوارچێوەی هەماهەنگییەوە پێشوازی لە مانەوەی فوئاد حوسێن دەکرێت لە بەغداد.

بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی هۆشداریدا لەوەی عێراق لە چوار ساڵی داهاتوودا تووشی قەیرانی دارایی دەبێتەوە. پێشبینی دەکات نرخی نەوت بۆ 50 بۆ 55 دۆلار دابەزێت، کە لەو کاتەدا داهاتی نەوت بەشی مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان ناکات و حکوومەت ناچار دەبێت ڕێکاری توند بگرێتەبەر.

مەسعود حەیدەر جەختی لەوە کردەوە، زۆر گرنگە ئەندامانی شاندی دانوستانکاری کورد، ئەو کەسانە نەبن کە چاویان لە وەرگرتنی پۆستە لە بەغداد، چونکە بە گوتەی ئەو ئەزموون دەریخستووە ئەو کەسانەی بەتەمای پۆستن، سازش لەسەر مافەکانی کورد دەکەن بۆ ئەوەی زوو پۆستەکانیان وەربگرن.

سەبارەت بە دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی عێراق، ئاماژەی بەوە دا، شیعەکان سەرەڕای ناکۆکییەکانیان یەکدەگرنەوە و لە کۆتاییدا کەسێک دیاری دەکەن کە جێگەی ڕەزامەندیی ئەمەریکا، ئێران و مەرجەعیەتی نەجەف بێت. ناوبراو پێشبینی دەکات ئەگەر کێشە دروست نەبێت، حکوومەت تا کۆتایی مانگی پێنج ساڵی داهاتوو پێکبهێنرێت.