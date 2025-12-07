ئایدن مەعروف: دژی هەر لایەنێک دەوەستینەوە کار بۆ تێکدانی پێکەوەژیان بکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەردانی کریستیانەکانی کۆیە و گۆڕستانی هەرمۆتەی کرد و ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان دژی تێکدانی پێکەوەژیانە.

یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەردانی کریستیانەکانی کۆیە و گۆڕستانی کریستیانەکانی کرد لە گوندی هەرمۆتە.

لە سەردانەکەدا ئایدن مەعروف دووپاتی کردەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە توندی دژی هەر کەس و لایەنێک دەوەستێتەوە، کە کار بۆ تێکدانی پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکانی کوردستان بکات.

3ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە گوندی هەرمۆتەی سەر بە قەزای کۆیە، هێرش کرایە سەر گۆڕستانی کریستیانەکان و چەند گۆڕێک شێوێنران.