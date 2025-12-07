سیاسی

ئایدن مەعروف: دژی هەر لایەنێک دەوەستینەوە کار بۆ تێکدانی پێکەوەژیان بکات

ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان
کوردستان حکوومەتی هەرێمی کوردستان کریستیانەکان کۆیە گۆڕستانی کریستیانەکان

وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەردانی کریستیانەکانی کۆیە و گۆڕستانی هەرمۆتەی کرد و ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان دژی تێکدانی پێکەوەژیانە.

یەکشەممە، 7ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئایدن مەعروف، وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان سەردانی کریستیانەکانی کۆیە و گۆڕستانی کریستیانەکانی کرد لە گوندی هەرمۆتە. 

لە سەردانەکەدا ئایدن مەعروف دووپاتی کردەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە توندی دژی هەر کەس و لایەنێک دەوەستێتەوە، کە کار بۆ تێکدانی پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکانی کوردستان بکات.

3ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە گوندی هەرمۆتەی سەر بە قەزای کۆیە، هێرش کرایە سەر گۆڕستانی کریستیانەکان و چەند گۆڕێک شێوێنران. 

 
