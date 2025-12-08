فێستیڤاڵی هۆرە، ئاوازە ڕەسەن و دێرینەکەی کوردستان لە کرماشان ساز کرا

پێش دوو کاتژمێر

بە بەشداریی ژمارەیەکی زۆر لە هۆرەچڕانی ئافرەت و پیاوی پارێزگاکانی ئیلام، کرماشان، سنە و لوڕستان، فێستیڤاڵی هۆرە لە شارۆچکەی کۆزەرانی پارێزگای کرماشان بەڕێوە چوو.

فێستیڤاڵی هۆرە لە شارۆچکەی کۆزەران لە باکووری ڕۆژئاوای کرماشان، بە بەشداریی ژمارەیەکی زۆر لە هونەرمەندانی پیاو و ئافرەتی هۆرەچڕ لە پارێزگاکانی ئیلام، کرماشان، سنە و لوڕستان، ساز کرا.

بە گوێرەی توێژینەوەکان، هۆرە، زیاتر لە ناوچەکانی کرماشان، ئیلام، لوڕستان و ناوچەی گەرمیانی باشووری کوردستان باوە. بەشداربووانی فێستیڤاڵەکەش دەڵێن هۆرە میراتی ناوچەی زاگرۆسە.

عەلی محەممەد ئەرسەلانی، هاووڵاتی، بە کوردستان24ـی گوت: ڕیشەی هۆرە بۆ زیاتر لە حەوت هەزار ساڵ دەگەڕێتەوە.. ئێمە دەبێت ئەم هونەرە دێرین و ڕەسەنە لە دەست نەدەین و بیسەلمێنین یەک نەتەوەین و هونەر و فەرهەنگەکەمان بە جیهان بناسێنین.

فەرامەرز بابایی، هۆرەچڕ، دەڵێت: هۆرە، هاوشانی بەستە و مەقام و حەیران و وردەبەزم، بەشێکە لە هونەری مۆسیقا و ئاوازی کوردی.

شیرین سەفەری، خانمێکی هۆرەچڕە، لەگەڵ پێشکەشکردنی هۆرەیەک بە کوردستان24، گوتی: دوا لە گشت خۆشەویستان، بە ژن و پیاوەوە دەکەم؛ ئەوانەی دەنگیان خۆشە و توانای چڕینی هۆرەیان هەیە، ئەم فەرهەنگە ڕەسەن و دێرینەی کوردەواری بپارێزن و نەوە لە دوای نەوە بیگوێزنەوە.

ئەم هونەرە، بە شێوازی تاکچڕین و بەبێ بەکارهێنانی ئامێری مۆسیقا پێشکەش دەکرێت و هۆرەچڕان هەستەکانی خۆیان بە وشە و لە بەرزی و نزمی دەنگدا دەردەبڕن.

هۆرە، زیاتر لە 70 مەقامی هەبووە لەوانە، سارووخانی، سەهری، مەجنوونی و چەندین مەقامی دیکە، بەڵام بە هۆی نەبوونی ناوەندێک بۆ کۆکرنەوەیان، ڕەنگە ئێستا هەندێکیان لەناوچووبن.

لە ڕووی شێوازەوە، هۆرە، لە مۆسیقا کوردییەکانی وەک موور، بالۆرە وسیاچەمانە نزیکە و ناوەرۆکەکەی زۆرجار باس لە ئایین و خۆشەویستی بۆ نیشتمان، دڵداری و خەم دەکات.