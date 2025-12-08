هانزی فلیك لەبارەی دۆڕانەكەی ریال مەدرید هاتە دەنگ

چیرۆكێكی تایبەت لە نێوان فلیك و ئینتراخت فرانكفۆرت هەیە

پێش 46 خولەک

بارسێلۆنا دوای دۆڕانەکەی گەڕی رابردووی چامپیۆنزلیگ بەرامبەر چێڵسی، ئەمجارەیان لە پێناو قەرەبووکردنەوەی ئەو دۆڕانە و گەڕانەوە بۆ نێو هەشت تیپەکەی پێشەوەی ریزبەندی پاڵەوانێتیەکە، میوانداريی یانەی ئێنتراخت فرانکفۆرتی ئەڵمانیا دەکات، لەبارەی دۆڕانەكەی ریال مەدریدیش هانزی فلیك وەڵامی رۆژنامەنووسان دەداتەوە.

بارسێلۆنا لە گەڕی شەشەم و لە یاریگای کامپ نۆ سبەی شەو كاتژمێر 23:00 میوانداریی یانەی ئێنتراخت فرانکفۆرتی ئەڵمانیا دەکات، بارسێلۆنا دوای 1141 رۆژ لە چامپیۆنزلیگ دەگەڕێتەوە یاریگای کامپ نۆ، بلاوگرانا دوایینجار لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی 2022 لە قۆناغی کۆمەڵەکانی چامپیۆنزلیگ لە یاریگای کامپ نۆ رووبەڕووی بایرن میونشن بووەوە و لەو کاتەوە بارسا لە چامپیۆنزلیگ لەو یاریگایە یاری نەکردووە.

هانزی فلیک راهێنەری ئەڵمانی یانەی بارسێلۆنا، لە کۆنگرەی رۆژنامەوانی پێش یارییەکە رایگەیاند، گەڕانەوە بۆ کامپ نۆ خەونێک بوو بۆ هەمووان، دەشڵێت: ئەو یارییە بۆ ئەو تایبەتە، لەبەر ئەوەی نەوەکەی هاندەری ئێنتراخت فرانکفۆرتە.

هانزی فلیك، راهێنەری بارسێلۆنا جەخت لەوە دەكاتەوە هەموو هەوڵێك دەدەن بۆ ئەوەی 3 خاڵی یارییەكە بەدەستبهێنن، دەشڵێت: گەڕانەوە بۆ کامپ نۆ خەونی هەمووان بوو، ئەو یارییە بۆ ئێمە زۆر تایبەت دەبێت، یاریکردن بەرامبەر ئێنتراخت بۆ من تایبەتە، چونکە پێشتر نزیک شاری فرانکفۆرت ژیاوم و نەوەکەشم هاندەری ئەو یانەیە.

لە لایەكی دیكەیشەوە لەبارەی دۆڕانەكەیسەیری یاری ریاڵ مەدرید و سێلتاڤیگۆم نەکرد، وەك یارییەکەی پێشوو لە خەودابووم نامەیەکم بۆهات، کە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە، نامەوێت وزەی خۆم لە شتی دیکە بە فیڕۆ بدەم دەمەوێت تەنیا بۆ یانەکەی خۆم هەوڵبدەم ''.

بارسێلۆنا و ئێنتراخت فرانکفۆرت یەکەمجاریان لە چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە، بەڵام پێشتر هەردوو یانە لە یۆرۆپالیگ یارییان بەرامبەر یەکتری کردووە، لەو دوو یارییەش بارسێلۆنا لە یاریگای خۆی بەرامبەر یانە ئەڵمانیەکە دۆڕا و لە یارییەکەی دیکەش یەکسانبوون.