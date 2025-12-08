"ریال مەدرید بڕیاری دوورخرانەوەی ئالۆنسۆی دا"

كەموكورتی و خاڵە لاوازەكانی ئالۆنسۆ ئاشكرا دەبێت

پێش 36 خولەک

بەگوێرەی سەرچاوەكانی راگەیاندنی ئیسپانیا، دەستەی كارگێری ریال مەدرید بە كۆی دەنگ بڕیاری دوورخرانەوەی چابی ئالۆنسۆی داوە، بەڵام تا دوای یارییەكەی ریال مەدرید بەرامبەر مان سیتی هیچ بڕیارێكی فەرمی نادەن.

رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆ بڵاوی كردووەتەوە بەرپرسانی ریال مەدرید تا بەرەبەیانی لە كۆبوونەوەدا بوونە و بڕیاریانداوە یاریی مان سیتی دوایین دەرفەت بێت بۆ ئالۆنسۆ، لە ئەگەری دۆڕانی ریال مەدرید راستەوخۆ ئالۆنسۆ لە پۆستەكەی دووردەخرێتەوە، هەروەها لەسەر مێزی گفتووگۆی كارگێری یانەكە باسی شوێنگرەوەی ئالۆنسۆ كراوە و ناوی زەینەدین زیدان و یۆرگن كڵۆپ هاتووە.

ماركا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە ئالۆنسۆ هێشتا نەیتوانیوە ستایلی یاریكردنی ریال مەدرید بدۆزێتەوە و پێش یارییەكەی مان سیتی هەموولایەك بەهۆی ئەو ئاستە خراپەی یانەكە تووشی شۆك بوونە.

ماركا نووسیویەتی: هیچ ئاماژەیەكی باش لە ریال مەدرید هەست پێ ناكرێت، تیپەكە ستایلێكی روونی نییە، هێرشبەری نییە، بەرگری نییە، ناوەندیش هەمیشە لە دەستی تیپی بەرامبەرە، تیپەكە قەیرانێكی گەورەی تەكتیكی هەیە و ژووری جلگۆڕینی ریال مەدرید لە چنگی ئالۆنسۆ دا نەماوە، دۆخەكە ئێستا زیاتر لە ژێر رەحمەتی یاریزانەكانە نەك ژێر دەسەڵاتی راهێنەر.

ماركا هێمای بۆ ئەوەش كردووە دۆخەكە لەوكاتەدا گۆڕا كاتێك لە كلاسیكۆ ڤینسیۆس بەڕووی ئالۆنسۆ دا تەقییەوە، لە دوای ئەم یارییە ئالۆنسۆ لە جیاتی كاری راهێنەرایەتی خۆی بكات سەرقاڵی چارەسەركردنی كێشەی ڤینسیۆس بوو، ئەركەكەی خۆی لەبیر كرد، ڤینی دیارترین كەسایەتی تیپەكە بوو، ڕەتی كردەوە رۆڵێكی لاوەكی قبوڵ بكات، لەوكاتەی كێشە كەوتە نێوان ڤینی و ئالۆنسۆ، ریال مەدرید ناسنامەیەكی روونی نەماوە.

خاڤێر تینتۆ، لە رادیۆ ماركا جەخت لەوە دەكاتەوە كە چابی ئالۆنسۆ كەسێكی بێ توانایە و ناتوانێت ئەو دۆخە خراپەی ئێستای ریال مەدرید بگۆڕێت.

خۆزێ فێلیكس دیاز، رۆژنامەنووس لە دەزگای راگەیاندنی ئاسی ئیسپانیا، دۆخی ریال مەدرید بە تەواوەتی تێكچووە و ناجێگیری رووی لە هەموو بەشێكی یانەكە كردووە، زەحمەتە ئەم شكستە بە ئازارەی ریال مەدرید بەرامبەر سێلتا ڤیگۆ بەسەر ئالۆنسۆ دا بە ئاسانی تێپەڕێت.

رامۆن ئەلڤارێز، رۆژنامەنووسی ئیسپانی ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە فلۆرێنتینۆ پێرێز بەتەواوەتی لە ئالۆنسۆ و یاریزانەكانی ریال مەدرید توڕەیە، بەڵام پێش یارییەكەی مان سیتی هیچ گۆڕانكارییەك روونادات.

چابی ئالۆنسۆ، لە هاوینی رابردوو پەیوەندی بە یانەی ریال مەدرید كرد، لە كۆی 27 یاری، 19 بردنەوە، 4 یەكسان و 4 شكستی تۆمار كردووە و ئێستا لە ریزبەندی لالیگا بە جیاوازی 4 خاڵ لە بارسێلۆنای پێشەنگ دوورە.