پارێزگاری هەولێر: هیچ هۆكارێك نییە سبەی ببێتە پشوو

پێش کاتژمێرێک

لەکاتێکدا بەشێک لە ئیدارە و پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەهۆی پێشبینییەکانی کەشوهەواوە پشووی فەرمییان ڕاگەیاند، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر کۆتایی بە هەموو ئەو دەنگۆیانە هێنا کە باس لە پەکخستنی دەوام دەکەن و ڕایگەیاند:دۆخەکە لە هەولێر ئاساییە و سبەی سێشەممە دەوام لە سەرجەم دامودەزگاکان بەردەوام دەبێت.

پارێزگاری هەولێر ڕوونکردنەوەی لەسەر پلانی پارێزگاکە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ شەپۆلی بارانبارینەکە دا. بە گوتەی ناوبراو، دوای ئەوەی لیژنە پەیوەندیدارەکان هەڵسەنگاندنی وردیان بۆ دۆخی کەشوهەوا و کاریگەرییەکانی کردووە، گەیشتوونەتە ئەو ئەنجامەی کە هیچ هۆکارێکی پێویست لە ئارادا نییە بۆ ئەوەی سبەی بکرێتە پشوو.

ئومێد خۆشناو دڵنیایی دا، دۆخی کەشوهەوا لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ئاستێکی ئاساییدایە و نابێتە هۆی دروستبوونی ئاستەنگ بۆ هاتووچۆی هاووڵاتییان و فەرمانبەران.

لەسەر ئەم بنەمایە، بڕیار دراوە پڕۆسەی خوێندن لە قوتابخانە و زانکۆکان و دەوامی فەرمیی دامودەزگا حکومییەکان بەبێ هیچ گۆڕانکارییەک بەردەوام بێت.

ئەم ڕوونکردنەوەیەی پارێزگاری هەولێر لە کاتێکدایە کە بەهۆی پێشبینیی هاتنی شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین، ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و چوار قەزای سەر بە پارێزگای سەلاحەدین (خورماتوو، بەلەد، سامەڕا و دوجەیل) بڕیاریان دا سبەی سێشەممە، 9ی 12ی 2025 بکەنە پشووی فەرمی.