میرانی: داوامان کردووە مووچەی فەرمانبەرانی مەدەنیی ناوخۆ لەگەڵ بەغدا هاوتا بکرێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ دەڵێت، داوایان کردووە، مووچەی فەرمانبەرانی مەدەنیی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا هاوتا بکرێتەوە.

سێشەممە، 09ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفڕانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: داوامان ئاراستەی حکوومەتی فیدراڵ کردووە بۆ ئەوەی مووچەی فەرمانبەرانی مەدەنیی وەزارەتی ناوخۆی هەرێم لەگەڵ بەغدا هاوتا بکرێتەوە.

میرانی ئاماژەی بەوەش دا، بەپێی ئەو داواکارییە، پێویستە فەرمانبەرانی مەدەنیی ئێمەش هاوشێوەی هێزە سەربازییەکان مووچە و دەرماڵەیان بۆ هەژمار بکرێت و جیاوازییەکە نەهێڵدرێت.

لە مانگی 2ی ساڵی 2024، دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق بڕیاری دا مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و عێراق "تەوتین" بکرێت و هاوتا بێت. یەکێک لە کێشە دیارەکانی مووچەخۆران، جیاوازیی زۆری دەرماڵەیە لەنێوان هەردوو حکوومەتدا؛ بەتایبەت لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق، فەرمانبەران و کارمەندان بەهۆی مەترسیی پیشەکەیانەوە دەرماڵەی زۆر وەردەگرن، بەڵام فەرمانبەرانی مەدەنیی وەزارەتی ناوخۆی هەرێم لەو ئیمتیازاتە بێبەشن.

ئێستا پرۆسەی وردبینیی لیستی مووچە لەلایەن چاودێریی داراییی عێراقەوە بەردەوامە و هەوڵەکان بۆ ئەوەن مووچەخۆرانی هەرێم سوودمەند بن لە تەواوی ئەو شایستە دارایییانەی لە یاسای بودجەی عێراقدا جێگیر کراون.

