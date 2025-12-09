فڕۆکەخانەکانی ئەمەریکا شوێنی تایبەت بە وەرزش دابین دەکەن
لە فڕۆکەخانەکانی ئەمەریکا دەستپێشخەرییەک بۆ ئەنجامدانی ڕاهێنانی وەرزشی راگەیەندرا بۆ ئەوەی گەشتیاران لەکاتی چاوەڕوانی فڕۆکە ڕاهێنانی وەرزشی و تەنانەت لەشجوانیش ئەنجام بدەن.
دەستپێشخەرییە سەرەتا لە فڕۆکەخانەی ڕۆناڵد ڕیگن لە ویلایەتی ڤێرجینیاوە دەستی پێکرد، وەزیرەکانی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ لە پێناو هاندانی خەڵک بۆ ئەوەی وەرزش بکەن، لەناو فڕۆکەخانەکە چەند ڕاهێنانێکی سەختی لەشجوانیان ئەنجامدا.
هەر یەک لە سێن دۆفی،وەزیری گواستنەوە و ڕۆبێرت کێندی وەزیری تەندروستی، بەشداریی دەستپێشخەرییەکەیان کرد و ڕاهێنانیان ئەنجامدا لەنێو فڕۆکەخانەی ڕۆناڵد ڕیگن.
دەستپێشخەرییەکە لەپێناو هاندانی گەشتیارانە بۆ ئەوەی ماوەی مانەوەیان لە فڕۆکەخانەکان بە وەرزش و گرنگیدان بە تەندروستی خۆیان بەسەر ببەن.
ئەوەی جێگەی سەرنج بوو، ڕۆبێرت کێندی وەزیری تەندروستی ئەمەریکا کە تەمەنی 71 ساڵە توانی 20 جار یاری خۆهەڵواسین (پوڵ ئەپ)بکات بەبێ وەستان،بەمەش ئامادەبووانی سەرسام کرد.
ئەم هەنگاوە دواجار نابێت و بڕیارە لە دەیان فڕۆکەخانەی دیکەی ئەمەریکاش هەمان دەستپێشخەریی رابگەیەندرێت.