ئومێد خۆشناو ئامادەیی هەولێر بۆ هاوکاری سلێمانی و گەرمیان ڕادەگەیەنێت

پێش 54 خولەک

دوای ئەوەی شەپۆلێکی بەهێزی لافاو ناوچەکانی چەمچەماڵ و گەرمیانی گرتەوە و زیانی گیانی و ماددی لێکەوتەوە، پارێزگاری هەولێر لە زنجیرەیەک پەیوەندیی تەلەفۆنیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای سلێمانی و گەرمیان، وێڕای دەربڕینی هاوخەمی بۆ گیانلەدەستدانی دوو هاووڵاتی، ئامادەیی پارێزگاکەی بۆ ناردنی تیم و پێشکەشکردنی هەرجۆرە هاوکارییەک نیشان دا.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 9/12/2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، پەیوەندی بە هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانییەوە کرد و گفتوگۆیان لەبارەی دۆخی سەختی کەشوهەوا لە سنووری قەزای چەمچەماڵ و ناحیەکانی دەوروبەری کرد.

لە پەیوەندییەکەدا پارێزگاری هەولێر پرسە و سەرەخۆشیی خۆی و خەڵکی هەولێری ئاڕاستەی کەسوکاری ئەو دوو قوربانییە کرد کە بەهۆی لافاوەکەوە گیانیان لەدەست داوە، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، تیمە فریاگوزارییەکان و فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی هەولێر لە ئامادەباشی تەواودان بۆ گەیشتن بە هانای زیانلێکەوتووان و کەمکردنەوەی کاریگەرییەکان.

لەلایەکی دیکەوە، پارێزگاری هەولێر پەیوەندی بە جەلال نوری، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیانەوە کرد و پشتیوانیی تەواوی ئیدارەی پارێزگاکەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسییەکانی لافاو لەو سنوورە دووپات کردەوە و ئامادەیی نیشان دا هەر پێداویستییەک هەبێت بۆیان دابین بکەن.

ئەم هەڵوێستەی پارێزگاری هەولێر لە کاتێکدایە، لە نیوەڕۆی ئەمڕۆوە شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیانی گرتووەتەوە، بەهۆی سەختیی کەشوهەواکەوە لە سنووری قەزای چەمچەماڵ لافاو دروست بوو، بەداخەوە جگە لە زیانی زۆری ماددی، بووە هۆی گیانلەدەستدانی دوو هاووڵاتی، ئەوەش وای کردووە ئیدارە خۆجێییەکان و پارێزگاکانی هەرێم بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە و بەهاناوەچوونی لێقەوماوان هەماهەنگییەکانیان چڕتر بکەنەوە.