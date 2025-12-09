پەیامێک لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پێش 9 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی هاوخەمی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە:

بە داخەوە بە هۆی لافاوەوە، دوو هاووڵاتی لە شارەدێی شۆڕش سەر بە قەزای چەمچەماڵ گیانیان لە دەستداوە و زیانی ماددیش بەر ماڵی هاووڵاتییان و قوتابخانە و فەرمانگەکانی حکومەت کەوتووە.

پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی خۆم ئاراستەی کەسوکاری قوربانیان دەکەم و هاوبەشی خەمیانم ، هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ برینداران دەخوازم.

وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و ئیدارەی خۆجێییم ڕاسپاردووە کە بە هانای لێقەوماوانەوە بچن و هەر هاوکاری و یارمەتییەک پێویست بێت، پێشکەشیان بکەن.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

2025/12/9