فەهمی بورهان: کێشەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان سیاسیین نەک یاسایی

پێش 51 خولەک

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕەخنەی توندی لە شێوازی بەڕێوەچوونی سەرژمێری و جێبەجێنەکردنی یاساکان گرت و ڕایگەیاند، کێشەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان سیاسیین نەک یاسایی.

سێشەممە 9ی کانوونی یەکەمی 2025: فەهمی بورهان، سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: ئێمە وەک دەستەی ناوچە کوردستانییەکان دوای بەدواداچوونی ورد، گەیشتووینەتە ئەو قەناعەتەی کە درێژەدان بەم کێشانە و چارەسەرنەکردنیان، سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن کە کێشەی ئێمە لەم ناوچانە یاسایی نین، بەڵکوو سیاسیین.

جەختیشی کردەوە کە دەبێت هاوشانی هەوڵە یاساییەکان، هەوڵی جددیی سیاسی بدرێت بۆ چارەسەرکردنی دۆخەکە.

سەبارەت بە کێشەی زەویوزاری جووتیارانی کورد و تورکمان، فەهمی بورهان گوتی: سەرەڕای دەرچوونی یاسای ژمارە 3ی تایبەت بە چارەسەرکردنی کێشەی زەویوزار، تا ئێستا ڕێنمایی بۆ دەرنەچووە و ئەگەر دەرچووبێت گشتاندنی بۆ نەکراوە، ئەمەش وای کردووە کێشەکان وەک خۆیان بمێننەوە و تەعریب و دەستبەسەرداگرتنی زەوییەکان بەردەوام بێت.

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکان نیگەرانیی خۆی و حکوومەتی هەرێمی دەربڕی بەرانبەر بە بەڕێوەچوونی پرۆسەی سەرژمێری و ئاماژەی دا، وەزارەتی پلاندانانی عێراق پابەندی هیچ کام لەو بەڵێنانە نەبوو کە بە ئێمەی دابوو.کە مەترسیی ئەوە هەیە ئەو عەرەبە هاوردە زۆرەی لە کەرکووکە، دوای سەرژمێریی 2024 بکرێنە ئەمری واقیع.

فەهمی بورهان داوای لە سەرکردایەتیی سیاسیی کورد کرد لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ بەغدا تەنیا باسی ماددەی 140 نەکەن، بەڵکوو دەبێت، کێشەی زەویوزار چارەسەر بکرێت و سەرژمێریی ساڵی 1957 بکرێتە بنەما و پێوەر، نەک ئەنجامەکانی ئەم سەرژمێرییە نوێیە کە تێبینییان لەسەری هەیە.