سەرۆک بارزانی: یەکێتیی ئافرەتان دەستکەوتێکی گرنگی خەباتی نەتەوەییە
سەرۆک بارزانی دامەزراندنی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان پیرۆز دەکات و دەڵێت "بە تێکۆشانی بەردەوامی خۆی توانیویەتی دەنگی ئافرەتانی کوردستان بگەیەنێت."
پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی پەیامێکی بەبۆنەی 73ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان بڵاوکردەوە.
لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە "بهڕێزان سكرتێر و ئهندامانی مهكتهبی سكرتاریهتی یهكێتیی ئافرهتانی كوردستان، به بۆنهی حەفتا و سێیەمین ساڵیادی دامهزراندنی یهکێتی ئافرهتانی کوردستان پیرۆزبایی گهرم ئاراستهی ئێوه و ههموو ئهندامانی رێکخراوه تێکۆشهرهکهتان و سەرجەم ئافرەتانی کوردستان دهکهم."
سەرۆک بارزانی دووپاتی کردووەتەوە "یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان دەستكەوتێكی گرنگی خەباتی نەتەوەیی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردستانە كە ڕۆڵێکی بەرچاو و کاریگەری هەبووە لە بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری، پاراستنی مافەکانی ئافرەتان، و بەهێزکردنی پێگەی ئافرەتی کورد."
یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان، وەک ئەوەی سەرۆک بارزانی باسی کردووە، "بە تێکۆشانی بەردەوامی خۆی توانیویەتی دەنگی ئافرەتانی کوردستان بگەیێنێت و بەشێکی گرنگ بێت لە خەباتی نەتەوەیی و مەدەنیی گەلی كوردستان."
دەقی پەیامی سەرۆك بارزانی بەبۆنەی حەفتا و سێیەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان:
بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان
بهڕێزان سكرتێر و ئهندامانی مهكتهبی سكرتاریهتی یهكێتیی ئافرهتانی كوردستان، به بۆنهی حەفتا و سێیەمین ساڵیادی دامهزراندنی یهکێتی ئافرهتانی کوردستان پیرۆزبایی گهرم ئاراستهی ئێوه و ههموو ئهندامانی رێکخراوه تێکۆشهرهکهتان و سەرجەم ئافرەتانی کوردستان دهکهم.
یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان دەستكەوتێكی گرنگی خەباتی نەتەوەیی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردستانە كە ڕۆڵێکی بەرچاو و کاریگەری هەبووە لە بەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری، پاراستنی مافەکانی ئافرەتان، و بەهێزکردنی پێگەی ئافرەتی کورد. ئەم ڕێکخراوە بە تێکۆشانی بەردەوامی خۆی توانیویەتی دەنگی ئافرەتانی کوردستان بگەیێنێت و بەشێکی گرنگ بێت لە خەباتی نەتەوەیی و مەدەنیی گەلی كوردستان.
لەو یادەدا پێزانینم هەیە بۆ خەبات و قوربانیدانی ئافرەتانی كوردستان و ئەو ئەركەی كە لە قۆناغەكانی خەباتی گەلی كوردستان لەسەر شانیان بووە. دڵنیام یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان هەر وەك قۆناغەكانی پێشووتری خەباتی خۆی، لە داهاتووشدا لە بەرەوپێشبردنی دۆزی ڕەوای گەلەكەمان و بەرگریكردن لە ماف و داخوازییەكانی ئافرەتان ڕۆڵی پێشەنگانە دەگێڕێت.
هیوای سەركەوتنتان بۆ دەخوازم
مسعود بارزانی