مەسرور بارزانی: یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان ڕۆڵێکی گرنگیان لە گەشەی خەبات و قوربانیدان هەبووە

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان پەیامێکی بە بۆنەی بۆنەی ( 73 )مین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان بڵاوکردەوە و دەڵێت: یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان لە ڕیزی پێشەوەی بەرگریکردن بوون لە مافەکانی ئافرەتان و مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان و پشتیوانێکی بێ وێنەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوون. 

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی ( 73 )مین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، گەرمترین پیرۆزبایی لە سکرتێر و ئەندامانی مەکتەبی سکرتاریەت و سەرجەم ئەندامانی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان دەکەم و ھیوای سەرکەوتن و بەردەوامییان بۆ دەخوازم .

مەسرور بارزانی لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوەشکرد، لە مێژووی گەلی کوردستاندا،  یەکێتی ئافرەتانی کوردستان، ڕۆڵێکی گرنگ و پێشەنگی هەبووە و هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی بەرگریکردن بووە لە مافەکانی ئافرەتان و مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان و پشتیوانێکی بێ وێنەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوون و نموونەیەکی گەشەی خەبات و قوربانیدان وگیان بەختکردن بوون لە پێناو مافەکانی گەلی کوردستان.  ئەمە جیا لەوەی یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان،  ڕۆڵێکی دیاریشی لە داکۆکیکردن لە مافەکانی ئافرەتان و پێگەیاندنی چەندین ئافرەتی سەرکردەدا هەبووە .

جێگری سەرۆکی پارتی دەشڵێت، هیوادارم یەکێتیی ئافرەتانی کوردستان ، لە ڕۆڵی پێشەنگانە و خەباتی ڕێکخراوەیی خۆی بەردەوام بێت بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی لە پێناو زیاتر خزمەتکردنی ئافرەتانی کوردستان و بەرگریکردن لە ماف و داخوازییەکانیان.  

 

 
 
 
 
 
